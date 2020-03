Reportage : L’Ouverture officielle du musée des cultures contemporaines Adama Toungara à Abobo

La Première Dame Dominique Ouattara a procédé à l’inauguration du Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara, le mercredi 11 mars 2020 dans la commune d’Abobo. Premier édifice spécialement dédié à la culture contemporaine en Côte d’Ivoire, ce musée a ouvert ses portes avec le vernissage de l’exposition panafricaine itinérante « prête-moi ton rêve » initiée par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine.

Une double cérémonie qui a réuni du beau monde dans l’enceinte du musée bâti sur une superficie de 3.500 mètres carrés en face de la mairie d’Abobo, avec une architecture modernes. Initiative de M. Adama Toungara, Grand Médiateur de la République mais aussi, l’un des plus grands collectionneurs d’art du pays, ce musée a été conçu et réalisé pour accueillir et promouvoir des collections et des expositions. Il a été conçu par l’architecte international Issa Diabaté.

Profitant d’ailleurs du cadre de cette cérémonie, M. Maurice Kouakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie a élevé M. Adama Toungara au rang de commandeur dans l’ordre du mérite culturel pour sa contribution à la promotion de la culture et de l’art en Côte d’Ivoire.

Un reportage de Monssela Plou

