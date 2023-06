Roseline Layo: en pleine polémique de plagiat, la chanteuse distinguée disque d’or

Roseline Layo a reçu un disque d’or lors d’un spectacle annonçant la célébration des 50 ans de carrière de Sery Simplice et 40 ans de Luckson Padaud. Le joyau lu a été remis en main propre par Maurice Bandama, ambassadeur de la Cote d’Ivoire en France.

« Roseline Layo, tu commences très haut, tu resteras toujours très haut. Tu es une jeune femme qui a pleins de qualités, surtout beaucoup d’humilité », a-t-il déclaré. Une bonne nouvelle pour Roseline Layo qui a remercié les organisateurs pour leur geste.

« Merci à son excellence Maurice Bandama Kouadio, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France pour ses précieux conseils. Je ne pourrai terminer mes propos sans vous exprimer ma profonde gratitude pour ce prix honorifique qui m’a été décerné pendant la soirée. Que le seigneur vous bénisse », a exprimé Roseline Layo.

Pendant ce temps, son dernier single « Môgô Farimana » accusé de plagiat est déjà à plus de deux millions de vues en seulement 8 jours.

Mogo Fariman: la chanteuse Roseline Layo accusée de plagiat (vidéo)

La chanteuse ivoirienne Roseline Layo est accusée de plagiat par sa consœur Affou Kéita pour sa nouvelle chanson qui fait carton sur la toile: Mogo Fariman. Roseline Layo est au coeur d’une nouvelle polémique. Sa chanson Mogo Fariman serait du plagiat selon la chanteuse Affou Keita. Lors d’un entretien accordé…

David Nianhou: réaction de la chanteuse Roseline Layo après leur mariage de rêve (photos)

L’actuelle révélation de la musique ivoirienne, la chanteuse Roseline Layo a réagi à son mariage célébré ce samedi 1er octobre 2022 en Côte d’Ivoire. La chanteuse ivoirienne Roseline Layo n’est plus un cœur à prendre. La jeune femme et son manager David Nianhou, plus connu dans le showbiz ivoirien sous le nom…

Primud 2022: Roseline Layo élue meilleure artiste variété urbaine

Nominée dans quatre catégories pour la septième édition du prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud), Roseline Layo a pu tirer son épingle du jeu. La chanteuse Ivoirienne a été élue meilleure artiste variété urbaine. Considérée comme la nouvelle révélation de la musique urbaine, Roseline Layo figure…