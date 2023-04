“Share My Life” : Kem revient avec son premier album live

2023 : une année charnière pour l’auteur de Kemstry, 20 ans après la sortie de cet album, KEM a révélé en début du mois d’avril son livre, et son premier album live, deux œuvres qui partagent un même titre : share my Life.

Cette année marque également les deux décennies de collaboration avec sa maison de disques Motown : c’est, une année, importante et je le dis intentionnellement, c’est une étape importante dans ma vie. Et je suis vraiment, vraiment, reconnaissant. C’est spectaculaire, ce que je vis en ce moment explique-t-il.

Dans le livre Share My Life, la star du R&B, quatre fois nominé aux GRAMMY se dévoile dans une sorte de saut dans son passé parfois chaotique, entre ses dépressions, ses peurs

À ses fans KEM partage sans retenue un voyage d’amour, de foi et de persévérance : u__ne grande guérison et une transformation ont eu lieu dans ma vie parce que des gens ont partagé leurs histoires avec moi. Dans le livre, je parle de mes luttes contre la dépression, la toxicomanie et le fait d’avoir été sans-abri. Je pense que ce qui vient du cœur parle au cœur. Et lorsque nous sommes transparents et que nous partageons notre vulnérabilité, nos défauts, nos dysfonctionnements, cela crée un espace de guérison pour d’autres personnes. J’espère donc que ce livre aidera quelqu’un d’autre.

En 20 ans de carrière, KEM a enchaîné les succès avec des titres comme Love Calls”, ou “I Can’t Stop Loving You”, une réussite qu’il doit à sa voix exceptionnelle et sans doute à son mariage avec le Label Motown.

Mais il est également reconnaissant pour la place que l’amour a joué dans son parcours professionnel : e_nfant, j’avais soif d’amour. j’étais très anxieux; très timide. Et, l’idée que je pourrais avoir quelqu’un dans ma vie qui était belle et qui me nourrirait et qui me réconforterait et qui arrangerait tout, ce qui n’est pas vrai, mais c’est toujours agréable, ? Et donc, c’est de là que cela vient, l’écriture et mes inspirations viennent de la douleur et la soif d’amour.

Avec son album anniversaire Share my life, la voix envoûtante de Kem continuera à se faire entendre à travers le monde.