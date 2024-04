Sinfra : Zoro Bi Ballo annonce la création d’une école de danse et de musique Gouro

Une nouvelle initiative culturelle prometteuse prendra bientôt forme à Sinfra. Le président du Conseil régional de la Marahoué, Zoro Bi Ballo Épiphane, a annoncé lors de la cérémonie de clôture du festival de danses et musiques Gouro, le samedi 13 avril 2024, la création imminente d’une école de danse et de musique dans la région. Cette annonce fait suite à une préoccupation profonde pour la préservation du riche patrimoine culturel du peuple Gouro.

Dans son allocution, le président du Conseil régional de la Marahoué, Zoro Bi Ballo Epiphane, a souligné l’importance vitale de cette initiative, affirmant que la sauvegarde du patrimoine culturel est essentielle pour éviter sa disparition imminente. Selon l’AIP qui livre cette information, il a mis en garde contre le danger de voir les rythmes traditionnels de danses, de chants et de musiques Gouro disparaître ou être dénaturés, ce qui pourrait entraîner une perte irréversible de repères culturels pour les générations futures.

‘’Il nous faut une école pour sauvegarder notre patrimoine culturel au risque de le voir disparaître’’, a-t-il déclaré.

Le président Zoro Bi a appelé à une action immédiate en engageant le conseil régional dans une résolution visant à la création de cette école de danse et de musique dans la région de la Marahoué.

Les locaux de l’annexe du conseil régional de Sinfra seront spécialement aménagés pour accueillir cette institution culturelle prometteuse, offrant ainsi un espace dédié à l’apprentissage et à la préservation des traditions musicales et dansantes Gouro.

Cette annonce intervient à la suite du festival de danses et musiques de la Marahoué, intitulé ‘’Kahafla-fê’’ 2024, qui a eu lieu pour la troisième fois à Sinfra. Les éditions précédentes se sont déroulées respectivement à Bouaflé et à Zuenoula, témoignant de l’engagement continu de la région à promouvoir et à célébrer son riche héritage culturel.

La création de cette école de danse et de musique Gouro à Sinfra représente un pas significatif vers la préservation et la promotion des traditions culturelles locales. Elle offrira aux jeunes de la région une opportunité précieuse d’apprendre et de perpétuer les danses, les chants et les musiques qui font partie intégrante de leur identité culturelle. De plus, cette initiative contribuera à renforcer le tissu social et à promouvoir le dialogue intergénérationnel, en permettant aux aînés de transmettre leur savoir-faire aux générations montantes.