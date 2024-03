Tam Sir : sa chanson « Coup du Marteau » reçoit une nouvelle distinction

Le titre phénoménal « Coup du Marteau » du célèbre artiste ivoirien Tam Sir a captivé l’attention internationale, devenant un hit au-delà du cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire, où il a initialement gagné en popularité. Cette œuvre musicale a franchi les frontières, conquérant les cœurs sur tous les continents, de l’Afrique en Europe, passant par l’Amérique et l’Asie, entraînant les audiences dans un tourbillon musical grâce au style unique de Tam Sir et de son équipe, la Team Paiya.Durant son passage en France, Tam Sir a brillé sur les plateaux de télévision et les stations de radio, marquant notamment sa présence dans des émissions prestigieuses comme « Légendes Urbaines » sur France 24 et « J moins 1 » sur Canal + Sport 1. L’engouement autour de son morceau « Coup du Marteau » ne se limite pas aux médias traditionnels. Sur les plateformes de diffusion comme YouTube, le clip de la chanson a connu un tel engouement que Tam Sir a été honoré du YouTube Creator Awards en Argent. De plus, son succès s’étend sur la scène des récompenses musicales, avec un trophée remporté au Trace Awards et Festival au Rwanda.

Après ces différentes distinctions, une autre grosse récompense vient de tomber pour l’ami de Didi B. La bonne nouvelle a été dévoilée par le chanteur Coupé-décalé, DJ Lewis sur sa page Facebook. « Tam Sir, je me réjouis pour ton disque d’or, félicitations. C’est une source d’inspiration et de motivation. 11 millions de streamings dont 5 millions en France. Dieu Dieu Dieu : tu n’as pas fini de récompenser les bosseurs de la Côte d’Ivoire », a écrit le chanteur en légende à une image de Tam Sir gardant le disque en main.

Par ailleurs, le concerné lui-même n’a pas encore communiqué par rapport à cette nouvelle distinction sur ses différentes réseaux sociaux.