Tourisme: le Salon international des vacances et loisirs prévu à Grand-Bassam du 28 au 30 juillet prochain.

La première édition du Salon international des vacances et loisirs (SIVAL), une tribune qui ambitionne de promouvoir la destination Côte d’Ivoire, se tiendra du 28 au 30 juillet prochain dans la ville balnéaire de Grand-Bassam de concert avec le ministère du tourisme et des loisirs.

Selon Ablé Emmanuelle Félicité épouse Gbanet, promotrice d’une agence de voyage et commissaire générale du SIVAL, ce salon permettra de promouvoir le tourisme en Côte d’Ivoire. ” L’idée de ce salon m’est venue lors de la pandémie de la Covid-19. Cette activité nous permettra de vendre davantage la ”Sublime Côte d’Ivoire”, a dit Mme Gbanet au cours de la cérémonie de lancement de ce salon. Par ailleurs, elle a indiqué qu’environ dix mille ( 10.000) participants venus des quatre coins du monde sont attendus à ces assises.

Poursuivant, Mme Gbanet a fait savoir que ce salon sera meublé d’échanges, de panels, de rencontres B to B et d’ateliers avec un village gastronomique. ” Ce sera également des expositions-ventes dans des stands”, a-t-elle ajouté appelant tous les acteurs du tourisme à venir exposer leurs différents produits. Le Salon international des vacances et des loisirs ( SIVAL) est consacré exclusivement à l’information, la promotion et la commercialisation des destinations touristiques pour des vacances et des loisirs sains et agréables.

Ce salon a, entre autres, pour objectifs de mettre en lumière les acteurs de la chaîne du tourisme et des loisirs, vendre le projet de la ” Sublime Côte d’Ivoire” et développer le chiffre d’affaires des professionnels du tourisme et des loisirs.

