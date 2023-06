USA : un musée retrace le parcours des Afro-américains

Le musée international afro-américain ouvrira bientôt ses portes à Charleston, en Caroline du Sud. Il abrite neuf galeries qui contiennent près d’une douzaine d’expositions interactives de plus de 150 objets historiques et 30 œuvres d’art qui expliquent comment le travail et la résistance des Afro-américains ont façonné les Etats-Unis et le monde.

“Le Musée international afro-américain est un musée encyclopédique de l’histoire afro-américaine qui retrace notre parcours depuis les récits d’origine sur le continent africain jusqu’à l’époque moderne”, explique Dr. Tonya Matthews, présidente-directrice générale du Musée international afro-américain.

Le musée est situé dans un lieu historique qui n’a pas été choisi au hasard : l’un des ports de traite des esclaves les plus importants du pays. Il surplombe le site sacré de Gadsden’s Wharf, où l’on estime que 45 % des Africains réduits en esclavage sont entrés en Amérique.

Il comprend également un centre de recherche généalogique pour aider les familles à retrouver la trace de leurs ancêtres depuis leur arrivée sur le sol américain.

Les responsables du musée estiment que son existence est une invitation au dialogue et à la découverte.

“C’est un moment fantastique à vivre. Certains pourraient se demander pourquoi, car il s’agit d’un musée. Se sentir vivant, à cause d’un musée? Et bien pour moi qui suis responsable éducative, c’est un moment fantastique à vivre à un moment où le fait de considérer l’expérience afro-américaine comme la quintessence de l’expérience américaine est remis en question dans tout le pays”, explique Malika Pryor, responsable de l’apprentissage et de l’engagement à l’International African American Museum.

Le musée, dont la construction a coûté 120 millions de dollars et a duré plus de 23 ans, devait initialement ouvrir ses portes en 2020, mais son ouverture a été retardée par crise sanitaire liée au Covid-19, ainsi que par des problèmes au niveau de sa construction.