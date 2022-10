Voiture : découvrez ces 04 astuces magiques pour régler les problèmes de buées sur les vitres

Lorsqu’il fait froid, ou qu’il pleut et que tous les vitres de la voiture sont fermées, de la buée commence par se former. Ce fait devient trop dérangeant. Et pour cause, elle vous empêche de voir clairement.

Les vitres sont principalement embuées à cause de la température et de l’humidité de l’air. Lors d’une journée froide, toute la quantité d’humidité dans l’air à l’intérieur de la voiture se transforme rapidement en condensation sur les fenêtres. A l’inverse, lorsqu’il fait chaud, l’air humide à l’extérieur de la voiture atteint le niveau du pare-brise après avoir été refroidi par le système de climatisation.

Au cours d’une journée froide, l’humidité dans l’air à l’intérieur de la voiture se transforme rapidement en condensation sur les vitres. Et du coup, elle devient un obstacle pour le chauffeur. Et pour cause, roulez normalement devient difficile pour ce dernier.

Pour donc palier un peu à ce problème, voici quelques astuces.

Aération de l’environnement

Si vous manquez de temps et que vous n’avez pas de produits spécialisés sous la main, il y a une technique à adopter rapidement. Tout d’abord, allumez le chauffage à son réglage maximum, l’air très chaud peut retenir plus d’humidité. Ensuite, allumez la climatisation, qui aspirera l’humidité de l’air lors de son passage dans les systèmes de refroidissement.

Enfin, désactivez le bouton de recirculation pour laisser entrer de l’air plus frais et plus sec dans la voiture. Si possible, envisagez également de garder les fenêtres ouvertes pendant quelques minutes.

Application d’un spray anti-buée

Il serait toujours bien utile d’en garder dans la boîte à gants. Les vaporisateurs sont justement conçus pour éliminer l’excès d’humidité à l’intérieur de la voiture. La méthode est très simple : il vous suffit de vaporiser à l’extérieur et à l’intérieur du pare-brise de votre véhicule. Ce spray traite immédiatement l’invasion de la buée : vos fenêtres seront rapidement claires et transparentes. En prime, ces vaporisateurs sont économiques et accessibles partout.

Utilisation des sachets avec des billes de silice

Les sachets de billes de silice sont également un moyen peu coûteux et efficace pour réduire la quantité d’humidité présente dans l’habitacle de la voiture. On les utilise d’ailleurs régulièrement pour protéger toutes sortes de produits frais et secs. Vous pouvez donc les utiliser en toute sécurité comme déshumidificateur dans la voiture.

Pour y arriver, il faut placer quelques perles de silice dans une chaussette ou un collant et installez l’objet près des fenêtres ou du pare-brise. Vous lutterez ainsi efficacement contre le phénomène de condensation. Une fois que vous remarquez que la chaussette est complètement imbibée d’humidité, pensez alors à la remplacer.

Par ailleurs, il est aussi conseillé de placer un tel absorbeur d’humidité sur les tapis de votre voiture. Notamment durant les jours de pluie, lorsqu’ils se mouillent et que l’eau se transforme en vapeur puis en buée sur les vitres.

Utilisation de la crème à raser

Enfin, cette dernière astuce est plutôt insolite. Apprenez que la mousse à raser est un moyen surprenant d’empêcher la formation de la buée sur les vitres de votre véhicule. La technique d’utilisation est très facile : prenez simplement une poignée de mousse à raser et étalez-la sur le pare-brise de votre voiture à l’aide d’un chiffon propre.

Laissez la mousse reposer sur la vitre pendant environ deux minutes avant de l’essuyer. Elle formera ainsi une couche protectrice invisible sur le dessus du verre et empêchera l’humidité de s’accumuler davantage sur la vitre, améliorant ainsi la visibilité pendant la conduite.

