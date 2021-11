Affaire “tentative Saisie d’un aéronef de la compagnie air Côte d’Ivoire” : les actions du gouvernement ivoirien

Les responsabilités se précisent dans l’affaire “tentative Saisie d’un aéronef de la compagnie air Côte d’Ivoire”. Le gouvernement ivoirien viens de rendre public un communiqué rassurant.

Suite à la tentative de saisie d’un aéronef de la compagnie AIR Côte d’Ivoire par Monsieur Oumar DIAWARA, lundi 22 novembre 2021, sur le fondement d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO, le gouvernement ivoirien, surpris devant le déroulement de tels événements, rassure que toutes les dispositions sont prises pour préserver les intérêts de l’Etat et éviter que pareilles voies de faits ne se reproduisent.

Pour rappel, le dénommé Oumar Diawara avait tenté de saisir un aéronef de la compagnie AIR Côte d’Ivoire, sur le fondement d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 1,250 milliard de FCFA en réparation de la violation de ses prétendus droits.

« S’agissant de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO prise en violation de ses droits, le gouvernement entend user de toutes les voies de droit pour la contester. Le gouvernement met tout en œuvre pour préserver les intérêts de la Côte d’Ivoire dans le respect des Institutions communautaires et de ses engagements internationaux », a dit, dans un communiqué le jeudi 25 novembre 2021 à Abidjan, Amadou Coulibaly , également ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie.

Par ailleurs, a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien, Oumar Diawara est poursuivi devant les juridictions nationales pour des faits de complicité d’abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 15 milliards de FCFA.

« Cette procédure dont le jugement est à venir, est consécutive à une plainte de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) suite à une transaction réalisée en fraude des intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers la BNI, société d’Etat, et BNI GESTION, société à participation publique majoritaire », a-t-il expliqué.

Il a précisé que M. Oumar Diawara ne s’est jamais présenté devant les juridictions nationales, se prévalant d’une qualité, celle de diplomate, qu’il n’a pas.

