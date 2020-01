« Je suis très belle et je le sais »: Miss Sénégal répond à ses détracteur sur la toile

Ndèye Fatma Dione, la Miss Sénégal 2020 a affirmé qu’elle est « très » belle et elle le sait, au lendemain de la polémique créée sur la toile concernant sa beauté.

« Les critiques, il fallait qu’on s’y attende. Nous sommes au Sénégal et personne ne fait l’unanimité dans ce monde. Moi, je les comprends plutôt comme quelque chose de constructif qui va me permettre de plus forger ma personnalité. Cela ne m’a pas touchée plus que ça », a expliqué Fatma lors d’un entretien avec un media sénégalais soulignant « D’ailleurs, je n’ai pas lu les commentaires, on me les a rapportés. Car, je ne suis pas présente sur les Réseaux sociaux ».



Après son sacre qu’elle a reçu le samedi 25 janvier 2020, la Miss Sénégal s’est vu négativement critiquer sur sa beauté.

Lors de son entretien avec le même organe, Fatma Dione n’a pas hésité à dévoiler ses ambitions. « Je me vois dans la peau d’un mannequin. Toutefois, je voudrais devenir journaliste ou pourquoi pas, animatrice télé. Les métiers des médias me passionnent beaucoup ».

AfrikMag

Comments

comments