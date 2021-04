Le top 10 des plus belles femmes du monde selon la science

Si la beauté est une affaire de subjectivité, la beauté parfaite existerait d’après la science. Un classement vient en effet d’établir la liste des plus belles femmes du monde, celles qui se rapprocheraient le plus de la perfection, et tenez-vous bien, celle qui arrive en tête de liste n’est autre que Bella Hadid, la mannequin américaine la plus en vogue du moment.

La plus belle femme au monde, c’est Bella Hadid. En effet, selon un nouveau classement, la top-modèle américaine, qui frôle les 30 millions d’abonnés sur Instagram et qui enchaîne les défilés les plus prestigieux, ne serait pas seulement l’une des personnalités les plus influentes sur Instagram, elle serait aussi la femme la plus belle du monde, comme le rapporte le Daily Mail.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Beyoncé. Notre Queen B, avait par ailleurs été élue plus belle femme au monde en 2017 par BuzzNet. L’actrice américaine Amber Heard arrive quant à elle troisième dans ce classement. Et si pour vous ces trois femmes ne représentent pas votre idéal de beauté, c’est pourtant la science qui le dit : pour friser la perfection, une femme devrait donc avoir le front et le menton de Bella, la forme de visage de Beyoncé et les sourcils d’Amber.

Pourquoi ? Simplement parce que selon une équation établie par le chirurgien esthétique Dr. Julian De Silva, pour être belle, il faudrait se rapprocher le plus possible du nombre d’or, le ratio qui tourne autour de 1,68. Pour avoir de tels résultats, il a donc analysé neuf portions du visage de plusieurs célébrités, dont la forme du visage, du front, du nez, de l’arcade sourcilière, des sourcils, etc. À seulement 23 ans, Bella Hadid a donc obtenu le score de 94,35 %, notamment grâce à son menton, quant à Beyoncé, elle a obtenu 92,44 %, suivi de près par Amber avec 91,85 %.

Voici les plus belles femmes du monde dans l’ordre :

Ariana Grande (91,81 %)

Taylor Swift (91,64 %)

Kate Moss (91,05 %)

Scarlett Johansson (90,91 %)

Natalie Portman (90,51 %)

Katy Perry (90,08 %)

Cara Delevingne (89,99 %)

