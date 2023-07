Miss Côte d’Ivoire 2023 reçue par la Direction Générale de la LONACI après sa victoire.

Le mercredi 26 juillet 2023, Mylène Djihony, Miss Côte d’Ivoire 2023, a été reçue avec honneur par la Direction Générale de la LONACI au siège de l’entreprise à Marcory. Cette rencontre faisait suite à sa brillante victoire lors de la finale du concours national de beauté. Grâce à un partenariat solide entre la LONACI et le COMICI (Comité Miss Côte d’Ivoire), la région du N’Zi, qui a soutenu la Miss pendant les présélections, se voit récompensée par la construction d’une école primaire de six classes.

Ce projet social est rendu possible grâce à la convention établie entre la Fondation LONACI et la Fondation COMICI. Ainsi, le mandat de Miss Côte d’Ivoire 2023 sera synonyme de progrès social pour la région du N’Zi qui l’a soutenue dès les premières étapes du concours. M. Dramane Coulibaly, Directeur Général de la LONACI, a annoncé cette excellente nouvelle lors de la visite de courtoisie effectuée par Mylène Djihony et ses dauphines au siège de l’entreprise citoyenne.

Mylène Djihony a personnellement choisi que cette école primaire soit construite à Faitayassou, un village de la commune de Dimbokro. Elle a justifié son choix en exprimant sa volonté d’aider les enfants de la région à éviter de parcourir de longues distances pour aller à l’école. La construction d’une école de proximité permettra à ces jeunes d’obtenir de meilleurs résultats scolaires. Elle s’est engagée à mettre en œuvre ce projet avec dévouement et détermination.

La Fondation LONACI s’attèlera à la réalisation de cette œuvre sociale qui portera le nom de Mylène Djihony dans les prochains mois.

Outre cette initiative, Mylène Djihony et ses dauphines, Sebim Jacky et Anney Mélitsa, ont également reçu une autre belle surprise de la part du Directeur Général de la LONACI : un voyage touristique à Dubaï entièrement pris en charge, en compagnie des gagnants du jeu Double Millionnaire.

Miss Côte d’Ivoire a exprimé sa gratitude envers la LONACI, sponsor du concours, pour son soutien continu depuis les phases de présélection jusqu’à la finale qui s’est tenue le 1er juillet.

Le président du Comité Miss Côte d’Ivoire, M. Victor Yapobi, a également salué le partenariat de longue date tissé avec la LONACI, qui va au-delà du simple sponsoring, en apportant une contribution importante en termes d’image et de responsabilité