Miss Monde 2021 à Porto Rico / Dominique Ouattara à Olivia Yacé : “Chère Olivia, nous sommes tous avec toi”

La plus belle jeune fille du monde sera connue dans quelques heures seulement. l’île des Caraïbes abrite ce jour l’Edition 2021 du concours Miss Monde, un événement vivement attendu par les ivoiriens.

Faisant partie des 5 favoris de cette édition la Miss Côte d’Ivoire, reçoit le soutien de tout un peuple. En prélude à la finale, la première Dame Dominique Ouattara a marqué son soutien à Olivia Yacé avant de manifesté sa fierté. “Chers amis, ce jeudi 16 décembre, se tiendra la finale de Miss Monde 2021 à Porto Rico.

Notre Pays y est brillamment représenté par notre sublime Miss Côte d’Ivoire Olivia YACE.

Je voudrais lui témoigner tout mon soutien et mes plus vifs encouragements.”

Face au stress à l’approche de cette compétition mondiale Dominique Ouattara comme une mère tiens à la rassurer “Chère Olivia, nous sommes tous avec toi”, dit-elle avant d’exhorter tous les ivoiriens à faire bloc derrière la candidature de la plus belle jeune fille du Pays. “Frères et sœurs ivoiriens, amis de la Côte d’Ivoire, soutenons tous notre Miss afin qu’au soir du 16 décembre 2021, elle soit la plus éblouissante et offre ainsi à notre Pays, le prestigieux titre de Miss Monde pour la première fois de son histoire.Je compte sur vous” dit-elle.

Pour rappel, le concours Miss monde 2021 aura lieu au Coliseo José Miguel Agrelot, à San Juan, à Porto Rico, le 16 décembre 2021. La gagnante succédera à la jamaïcaine Toni-Ann Singh à la fin de la cérémonie.

Sapel MONE

Comments

comments