Biographie de l’homme Kra Kobenan Kouman Ignace dit ”AGALAWAL”

Je m’appelle KRA KOBENAN KOUMAN IGNACE. Je suis bron du village de Pinda-Boroko BONDOUKOU. J’ai eu une enfance difficile, je suis le 3ème enfant sur 5, je n’ai pas joui de l’amour paternel, j’ai dû compter sur mes oncles maternels pour me scolariser.

Au lycée de GRAND LAHOU ou j’ai fais mon secondaire, j’étais tellement un amuseur de galerie qu’un jour j’ai été invité a une cérémonie pour mes blagues habituelles, et là j’ai sorti une de mes meilleures blagues en présence d’un ministre. Voici d’où est venu le déclic. Et lorsqu’on m’a demandé comment je m’appelait, j’ai dis AGALAWAL (Déformation du nom du joueur nigerian GARBA LAWAL), Parce que je jouais le foot comme lui quoi.

Arrivée à Abidjan j’ai déposer mon master en anglais pour me consacrer à l’humour. Au départ les gens m’ont insulter oh, on dit “toi tu laisse diplômes pour aller mentir “Mais aujourd’hui j’ai pu m’offrir une maison de 12 millions et beaucoup de trophées grâce à ce mensonge. Pardonnez mes petits sénoufo, agni, baoulé, koyaka venez prêter allégeance.

