Monde: Antonio Cervantes dit Pambélé, biographie de l’homme

Né le 23 Décembre 1945 à Palenque de san Basilio, Colombie dans un foyer tôt déserté par le père.

Pambélé, issu d’un modeste village des caraïbes, est le premier champion du monde de boxe colombien.

Un titre gagné en 1972 qu’il défendra vingt et une fois.

Propulsé héros national, il gagne une fortune colossale, fréquente les hommes les plus hauts placés, devient la coqueluche des médias et des foules.

Il incarne un modèle de réussite pour les colombiens.

Mais après son ascension fulgurante vient la descente aux enfers: l’alcool, la drogue et un tempérament instable ont raison de son titre et de sa gloire.

Le boxeur adulé tombe dans la disgrâce et est oublié de tous.

PALMARÈS PROFESSIONNEL: Carrière 1964-1983

Combats:106

Victoires:91

Victoires par KO:44

Défaites:12

Matchs nuls:3

Titres professionnels: Champion du monde poids super légers WBA(1972-1976 ; 1977 -1980).

Il est resté champion du monde pendant 04 ans au cours desquels il a défendu son titre 10 fois.

Il le perd en 1976 puis le retrouve un an après en 1977 pour le conserver pendant 03 ans, avant de le perdre en 1980.

Il arrête sa carrière en 1983.

ANTONIO a connu la gloire et la fortune pendant sa carrière, mais il n’était pas très ordonné et discipliné dans sa vie privée.

Une vie de débauche ça et là, la drogue et l’alcool ont eu raison de lui comme expliqué dans le livre qui lui est dédié: L’OR ET L’OBSCURITÉ,LA VIE GLORIEUSE ET TRAGIQUE DE KID PAMBÉLÉ.

Le livre d’ ALBERTO SALCEDO RAMOS qui l’a rencontré.

ANTONIO CERVANTES LE KID PAMBELE a fini par tout perdre.

Il possédait une douzaine de propriétés immobilières et il a tout perdu y compris celle qu’il avait acheté pour sa mère.

Seule la modeste maison qu’il a acheté pour sa femme qui est restée.

Aujourd’hui il est âgé de 75 ans et vit dans des conditions modestes grâce à une pension que lui verse l’État Colombien.

Perle Lola

