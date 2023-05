Après sa demande de pardon rejetée par certains ivoiriens, Lady Sonia envois un lourd message aux ivoiriens

“J’ai un passeport ivoirien, j’ai une pièce d’identité ivoirienne que je n’ai jamais utilisés…

Si nous, nous commençons à faire comme vous maintenant là c’est qu’on ne va pas s’en sortir. Parce qu’il y’en a qui disent “on ne veut pas de son pardon, il faut qu’elle vienne demander ceci cela…” Je dis, tu es qui, vous êtes qui, vous vous prenez même pour qui???

Je n’attends pas la Côte d’Ivoire pour vivre…Je vis en Suisse…Je vais venir faire quoi en Côte d’Ivoire???

Je ne peux plus venir en Côte d’Ivoire en tant que coach, parce que la limite a été dépassée. Le pardon que je suis venu demander là c’était pour moi parce que je souffrais, je me comportais m.a.l., je ne pouvais plus coacher, chaque fois que je voulais m’abaisser pour prier, le Seigneur me disait, “tu as la h@ine dans ton cœur, faut te repentir”…Pendant 1 an, je n’arrivais pas à pardonner.

J’ai demandé ce pardon pour moi, pour mon cœur donc, que vous le preniez ou pas je m’en fous…”