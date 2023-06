Adjouffou Gonzague, Anani, Zoe Bruno : Les populations toujours sous les eaux

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d’Abidjan, du vendredi 9 au dimanche 11 juin, ont provoqué des inondations dans les sous-quartiers d’Adjouffou, Anani et Gonzague de la commune de Port-Bouët.

Les riverains n’ont pas pu fermer l’œil de la nuit à cause des bruits assourdissants du tonnerre. Mais aussi à cause des eaux de pluies intenses qui ont inondé leurs habitations.

Certains n’ont pas pu sauver leurs meubles et appareils électroniques. Marius Konan, technicien en mécanique qui vit avec sa femme et son enfant dans le quartier d’Adjouffou, a évoqué sa mésaventure. « Nous n’avons pas fermé l’œil de la nuit. Cette fois-ci, c’est grave. Toutes nos affaires ont été emportées par les inondations. On ne sait plus à quel saint se vouer », se désole-t-il.

Comme lui, Hamed T. a ,lui aussi, perdu ses affaires. Il entend trouver un autre point de chute pour mettre sa famille à l’abri. « Aujourd’hui, se trouver un logement avec une petite bourse n’est pas facile. Mais avec un peu de chance, nous trouverons un logis avec un minimum de sécurité en cas de pluie », espère-t-il.

A ‘’Terre rouge’’, un sous-quartier de Gonzagueville, les canaux d’évacuation sont envahis par les eaux de ruissellement qui débordent ces voies d’écoulement.

Les populations s’organisent elle-mêmes pour créer des passages d’évacuation afin de ne pas être englouties par les eaux. Le bitume recouvert des eaux est à peine visible dans ces quartiers.

A Koumassi, les quartiers Zoé Bruno et Bia sud ont vu la montée des eaux sans grandes conséquences. La commune de Treichville également.

Pour l’heure, les populations sont invitées à prendre des précautions utiles pour éviter les drames et tragédies dans cette saison de pluie.