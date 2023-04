Artus – Pourquoi la politique monétaire ne peut pas contrôler l’inflation

CHRONIQUE. Dans les années 1980, les Banques centrales ont principalement misé sur la politique monétaire pour réguler l’inflation. C’était une erreur.

Prenons l’exemple de l’inflation et de la politique monétaire de la zone euro. L’inflation et l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) de la zone euro ont été très faibles de 2012 à 2020, inférieures à 1 %. Mais depuis le début de l’année 2021, elles sont très élevées, avec un pic d’inflation en octobre 2022 à 10,6 % sur un an, et une inflation sous-jacente continuellement en hausse, atteignant 7,4 % en mars 2023.

Depuis le début des années 1980, la grande majorité des Banques centrales s’est ralliée au contrôle de l’inflation, en prenant pour objectif une augmentation de 2 %, et a décidé que la politique monétaire serait désormais consacrée au respect de cet objectif. Cette décision des Banques centrales a amené un changement important dans la conduite de la politique mon…