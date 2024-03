Assuefry : Le ministre d’Etat Kobenan Adjoumani offre 9 tonnes de vivres à la communauté musulmane

Dans le cadre du mois de Ramadan, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani a offert 9 tonnes de vivres à la communauté musulmane d’Assuefry. C’est après la grande prière du vendredi, le 22 mars 2024, que ce don a été réceptionné par les dignitaires de la communauté musulmane d’Assuefry. Remis par l’honorable Yeboua Kouabenan Céverin, Maire de la Commune au grand Imam d’Assuefry, l’apport en cette période de prière, de pénitence et de partage était composé de 5 tonnes de riz et 4 tonnes de sucre.

« C’est plus qu’une tradition pour le Ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani de porter assistance à la communauté musulmane de la région en chaque période de Ramadan. Aujourd’hui c’est le tour d’Assuéfry de recevoir ces dons », a rappelé l’honorable Yeboua Kouabenan Céverin, l’envoyé du ministre d’Etat Adjoumani.

Au nom de la communauté musulmane d’Assuéfry, l’Imam de la grande mosquée, El Hadj Ouattara Siédou, a salué la “générosité et le sens de partage” du Ministre d’Etat. Aussi a-t-il fait bénédictions pour lui, pour le Chef de l’Etat et pour la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, ainsi que pour le Maire Yeboua Kouabenan Céverin.