Astuces: recette à base de maïs pour élargir des chaussures trop serrées

Vous avez craqué pour des chaussures neuves, mais elles sont trop rigides, trop serrées, et vous n’arrivez pas à les porter sans vous blesser. Nous vous proposons une recette pour élargir ces dernières afin de mettre fin à cet inconfort.

Vous achetez une paire de chaussure pour vous-même ou vos progénitures. Malheureusement, cette paire n’est pas votre pointure. Du coup, quand vous la portez, elle vous blesse ou c’est l’inconfort total. Découvrez ici une recette à base de maïs pour l’élargir et la porter en toute tranquillité.

En effet, grâce à ses propriétés, vos chaussures pourront se détendre et gagner en volume. De cette façon, elles pourront s’adapter rapidement aux mouvements de vos pieds. D’ailleurs, rien ne presse, il est possible d’appliquer cette solution plusieurs jours d’affilée, jusqu’à ce que votre paire soit parfaitement confortable.

L’avantage de cette recette, est que le maïs ne détruit pas le matériau de vos chaussures. Elle est d’ailleurs idéale pour une variété de modèles, allant des sandales aux sneakers.

Comment appliquer cette astuce ?

Pour commencer, préparez les ingrédients suivants :

Un sachet

De l’eau

Des grains de maïs secs

Achetez suffisamment de graines de maïs que vous trouvez facilement sur le marché. Dans un grand récipient, versez de l’eau et ajouter une quantité suffisante de maïs. Laissez tremper pendant un moment.

Ensuite, intégrez le maïs hydraté dans le sac en plastique et ajoutez un peu d’eau. Fermez parfaitement bien le sachet pour qu’il ne s’ouvre pas. Enfin, placez-le directement à l’intérieur de la chaussure que vous souhaitez élargir. Laissez ainsi reposer toute la nuit. De cette façon, le maïs agira en élargissant la taille de la chaussure. Dès le lendemain, vous sentirez déjà une différence. Évidemment, si c’est encore un peu serré, vous pouvez répéter cette opération pendant quelques jours encore.

Par ailleurs, soyez sans crainte, le maïs n’agrandira pas vos chaussures au point de gagner une pointure en plus. Il aidera simplement à les détendre et les assouplir pour qu’elles puissent être facile à porter et qu’elles soient parfaitement ajustées à vos pieds.

