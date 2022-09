Banane: 06 vertus insoupçonnées de ce fruit magique pour les cheveux

La banane, ce fruit jaune amusant en forme de lune et rempli de bonnes choses, est incroyable. Il est rempli de plusieurs vertus tant sur le plan sanitaire que beauté. En voici quelques-unes pour la beauté.

Gorgée de vitamines, minéraux et huiles naturelles, la banane, qui dispose d’incroyables bienfaits santés est aussi un allié des cheveux dans la nature. Allons donc à la découverte des vertus capillaires de la banane.

Favorise la croissance des cheveux

Les bananes contiennent des antioxydants qui agissent pour nourrir le cuir chevelu. Ce qui reflète positivement la santé et la force des cheveux. L’antioxydant aide également à se débarrasser du stress oxydatif, qui affecte négativement la santé des cheveux et travaille à allonger les cheveux, ainsi qu’à les stimuler à la croissance

Lisse les cheveux crépus

La banane peut considérablement assouplir les cheveux crépus en raison de sa teneur élevée en silicium. La silice est absorbée par notre corps , afin de produire du collagène, une protéine qui est un élément constitutif de cheveux rebondissant et beaux.

Prévient la perte des cheveux

Les bananes contiennent des propriétés naturelles pour se débarrasser des problèmes dont souffrent les cheveux et contiennent des vitamines et des minéraux qui aident à nourrir et à hydrater les cheveux et le cuir chevelu et à réparer les cheveux grossiers

Un antipelliculaire efficace

L’apparition de pellicules est souvent causée par une sécheresse ou une irritation du cuir chevelu, ou encore par la présence d’agents fongiques et bactériens sur ce dernier. Un masque à la banane posé sur votre cuir chevelu permettra de vous débarrasser de ces agents microscopiques qui vous gâchent la vie.

Rend les cheveux brillants

Les bananes sont très efficaces pour obtenir des cheveux doux, lisses, faciles à coiffer et hydratés. En raison de la richesse en potassium, en vitamines, en calcium, en glucides et en huiles naturelles riches qu’elles contiennent, les bananes nourrissent nos cheveux et les rendent lisses et brillants.

Renforce les cheveux abimés

Les bananes contiennent des minéraux essentiels pour des cheveux sains, qui agissent pour traiter les cheveux abîmés, réduire les rides et adoucir les cheveux, renforcer les cheveux et les protéger des dommages et des pointes fourchues.

