Bon à savoir : 05 bienfaits santé du haricot vert

Légume phare des petits plats français, le haricot vert est également un véritable allié de la cuisine santé. Découvrez ici cinq bienfaits principaux de cette gousse aux mille vertus.

Les haricots verts sont des gousses immatures du haricot commun consommées comme légumes. Ils varient souvent en couleurs selon leur variété. Régulièrement utilisés en cuisine, ils regorgent de nombreux vertus santé. En voici quelques-uns.

Les haricots verts réduisent les risques de cancer

Les haricots verts renferment une quantité impressionnante de pigments antioxydants appelés flavonoïdes, y compris le kaempférol et le quercétol. Une étude des cellules cancéreuses du sein et des intestins, menée à l’Université Deakin en Australie a montré que ces deux composés ralentissaient, par un effet de synergie, la croissance des cellules cancéreuses.

Les haricots favorisent une meilleure densité osseuse

Certaines études épidémiologiques associent une consommation élevée de fruits et de légumes à une meilleure densité osseuse chez l’adulte d’âge mûr. En ce qui concerne le haricot commun frais, des chercheurs ont observé chez l’animal qu’il faisait partie des aliments dont la consommation entraînait une diminution de la dégradation osseuse.

Les haricots verts favorisent le transit

Particulièrement riches en fibres, les haricots sont d’excellents alliés contre la constipation. Ils aident au bon fonctionnement du transit, limitant ainsi le risque de développer un cancer colorectal. Enfin, leur apport en fibres régule naturellement l’appétit et renforce la sensation de satiété. Rassasiant, diurétique et peu calorique, ce légume vert est idéal lorsque l’on veut maintenir ou perdre du poids. Il permet d’apaiser sa faim de manière saine pour l’organisme.

Les haricots verts protègent le cœur.

Les fibres solubles contenues dans les haricots aideraient à abaisser le taux de mauvais cholestérol (LDL). De plus, il est prouvé qu’elles réduisent l’inflammation et la tension artérielle, ce qui est excellent pour le cœur. Une tasse de haricots verts ou jaunes représente 12 % de l’apport quotidien en fibre alimentaire (on parle de 19 % dans le cas des fèves de marais).

Les haricots verts ont des bienfaits pendant la grossesse

Haricots verts frais, en conserve ou surgelés, peu importe ! Ce légume vert est particulièrement recommandé aux femmes enceintes ! D’abord, grâce à son effet sur les intestins. Eh oui, ces derniers ont tendance à fonctionner au ralenti durant ces 9 mois si particuliers. Ensuite, de par sa teneur en vitamine B9. Celle-ci est essentielle au bon développement du système nerveux du bébé, alors ne vous en privez pas. Pour vous inspirer, voici 15 recettes pas chères avec des haricots verts.

