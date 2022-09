Bon à Savoir : voici comment sauver vos enfants des sites internet dangereux

Vulnérables, les enfants n’ont pas conscience des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu’ils surfent sur le Web ou échangent sur les réseaux sociaux. Et en tant que parents, il est de votre responsabilité de les protéger. C’est pourquoi nous vous proposons cette technique, pour bloquer les sites internet qui sont dangereux pour ces derniers.

Avec l’avènement du numérique, les enfants passent plus de temps sur internet. Mais ces derniers sont exposés à certains dangers, qui sont même ignorés par les parents. Pour donc les protéger, il existe plusieurs moyens. Certains sont plus simples, tandis que d’autres sont un peu complexe.Nous vous proposons alors l’utilisation d’extensions de navigateur, qui est l’une des méthodes les plus répandues pour bloquer certains sites. Elle peut être appliquée sous Windows et Mac. Pour y arriver, il faut d’abord télécharger BlockSite, l’une des extensions de blocage de sites Web les plus populaires, comptant plus d’un million d’utilisateurs.

Pour l’ajouter à votre navigateur Chrome, procédez comme suit :

Accédez au Chrome web store sur votre navigateur Google Chrome.

Tapez « extension BlockSite » dans la barre de recherche et appuyez sur la touche Entrée.

Cliquez sur l’icône BlockSite en forme de bouclier rouge puis sur «Ajouter à Chrome».

Une fois le téléchargement terminé, l’extension BlockSite sera ajoutée.

Pour commencer à bloquer des sites web avec cette extension, suivez ces étapes :

Accédez aux paramètres de BlockSite en cliquant sur « Extensions »(icône en forme de pièce de puzzle). Ensuite, ouvrez BlockSite puis « Plus d’actions ». Enfin, choisissez « BlockSite ».

Saisissez par la suite les sites web que vous souhaitez bloquer dans la barre nommée Block Sites et appuyez sur la touche « Entrée ». Si vous voulez empêcher l’accès aux sites Web de votre liste de blocage même depuis le « mode incognito », recherchez l’icône « Paramètres », puis cliquez sur « Activer en mode navigation privée ».

Cette extension comprend certaines fonctionnalités payantes, elle n’est donc pas totalement gratuite. Cependant, vous pouvez utiliser une extension gratuite qui permet de bloquer les sites comme « StayFocusd », que nous recommandons vivement !

Pour installer cette extension, recherchez-la dans le Chrome Web Store, puis cliquez sur le bouton d’installation. Maintenant, il suffit de faire quelques configurations simples pour bannir les sites indésirables ou ceux qui sont suspects et qui demandent sans raison apparente des informations personnelles, par exemple. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez les Paramètres dans le menu de l’extension et ajoutez les sites à bloquer un à un.

Dans l’onglet « Sites bloqués » se trouve un champ dans lequel vous pourrez saisir les liens de tous les sites à exclure de la navigation.

