CAM Tchin-Tchin: Menacé par la Fédération, Jonathan Morrison demande pardon

Une vive tension régnait entre Jonathan Morrison et la Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux (FIFPP). Les dirigeants de cette fédération ont adressé un courrier au président de la Conférence Nationale des Présidents de Fédération Sportives de Côte d’Ivoire (CONAFESCI), Mamadou Soumahoro, pour lui signifier le non-respect des règles qui régissent le maracana et demander l’annulation pure et simple du tournoi sportif.

Rapidement, le jeune patron de la structure TREIIZE et promoteur de la compétition sportive 1XBET CAM Tchin-TchinN, a crié au scandale. Il a fait des publications sur les réseaux sociaux pour affirmer que la FIFPP voulait boycotter l’édition 2023 de son tournoi de maracana. Habité par la sagesse, Jonathan Morrison a, dans un post sur sa page Facebook, demandé pardon aux dirigeants de la FIFPP.

“Si le sport, dans toutes ses disciplines, est un facteur de cohésion sociale, alors, le Football Petits Poteaux ne saurait constituer une discipline de querelle. Je voudrais de tout cœur, au regard de tous les manquements observés à l’encontre des membres de la Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux (FIFPP), m’excuser. J’invite ainsi l’opinion à s’inscrire dans cette dynamique afin d’écrire ensemble les plus belles pages de ce sport en Côte d’Ivoire et partout ailleurs. Le sort apaisant les différends, et étant l’arbitre entre les grands mêmes, il est de notre devoir de collaborer pour une jeunesse unie’’, écrit-il.

La grandeur d’esprit du jeune homme a été saluée par des nombreux internautes parmi lesquels on retrouve des personnalités publiques ivoiriennes comme Le Molare.