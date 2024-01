CAN 2024: la liste des 27 Éléphants de Côte d’Ivoire est connue

Ils seront 27 Ivoiriens pour aller conquérir la Coupe d’Afrique des nations qui se tiendra sur leur sol du 13 janvier au 11 février. Le sélectionneur Français Jean-Louis Gasset a fait confiance en grande partie à un groupe qui a peu évolué depuis deux ans.

L’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire lors de son dernier match officiel face à Abidjan face aux Seychelles. Le 17 novembre 2024.

Les Ivoiriens connaissent, désormais, les 27 joueurs qui vont tenter de remporter la CAN organisée chez eux. Pas de grande surprise dans la liste concoctée par l’entraîneur français Jean-Louis Gasset. L’ex-coach de l’AS Saint-Etienne a tout de même laissé à quai Wilfried Zaha, qui n’était pas déjà en odeur de sainteté en sélection depuis un moment. Les doutes qui planaient sur Nicolas Pépé, de retour de blessure, et Simon Adingra (blessé) semblent être levés avec leur convocation pour la CAN. Le dernier joueur de Brighton sera l’attraction des Éléphants après avoir semé de beaux espoirs lors de ses premiers matches.

Les cadres et anciens sont bien là : le capitaine Aurier, le gardien Badra, les milieux Kessié, Seri, Sangara, mais aussi Fofana, et les attaquants Haller, Gradel.

La Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2024, est logée à Abidjan dans la poule A. Elle commence son tournoi avec le match d’ouverture contre la Guinée-Bissau le 13 janvier à 20h TU, avant de jouer le Nigeria puis la Guinée équatoriale.

En préparation, les Éléphants débuteront leur rassemblement le 2 janvier, avec son stage à San Pedro. Un match amical face à la Sierra Leone est programmé le 6 janvier à 17h au Stade Laurent Pokou de San Pedro.