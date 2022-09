Cet ingrédient miraculeux pour faire briller vos chaussures en cuir

Les chaussures ont besoin d’un entretien régulier et spécial, surtout celles qui sont en cuir. Et pour cause, elles sont en contact direct avec le sol. C’est pourquoi nous vous proposons cette recette à base de cet ingrédient régulièrement utilisé en cuisine.

Avec le temps, les vernis des chaussures en cuir peuvent commencer par craqueler et finir par perdre leurs aspects lisse et brillant, à cause de poussière, les tâches d’éclaboussures qui s’accumulent sur les chaussures. Pour ramener l’éclat de vos chaussures, ne vous en faîtes pas et ne faîtes plus recours aux produits d’entretien pour chaussures qui coûtent chers sur le marché. Mais optez simplement pour cet ingrédient miraculeux et insoupçonné, qui se trouve dans votre cuisine.

Prenez en effet, un seul oignon et coupez-le en deux pour utiliser une moitié sur chaque chaussure. Frottez ensuite tous les recoins de la chaussure en utilisant la morceau d’oignon, puis répétez la même opération pour la deuxième chaussure. Laissez sécher avant de lustrer le cuir. Il ne vous restera plus qu’à enfiler vos chaussures préférées.

Melv

Comments

comments