Climat, saisons et météo Côte d’Ivoire

Au Sud de la Côte d’Ivoire

En dessous d’une ligne horizontale passant par Yamoussoukro, sur le littoral et dans les forêts, le climat est équatorial, donc très humide.

La saison des pluies s’étend de mai à novembre, avec une interruption en août et septembre. On a en quelque sorte 2 saisons des pluies. C’est vers l’Ouest qu’il pleut le plus. Juin est le mois le plus arrosé. En saison des pluies, le vent souffle sur la côte, mais dès qu’on pénètre dans l’intérieur des terres, la chaleur se fait étouffante et plus l’air est sec.

En saison sèche, de décembre à mi-avril, l’atmosphère reste moite et pesante, avec un ciel souvent voilé et parfois des précipitations. La température stationne entre 29 et 32 °C.

Au Nord de la Côte d’Ivoire

Dans les savanes du Nord, le climat est plus tropical.

La saison des pluies est plus ou moins intense. Elle s’étend d’avril-mai à fin octobre, avec un pic de précipitations en août.

En saison sèche, vers janvier-février, l’harmattan, vent chaud du Sahara, souffle parfois assez fort, transportant du sable et desséchant tout sur son passage : lorsqu’on est en voiture toutes fenêtres ouvertes, l’intérieur du véhicule est alors recouvert d’une poussière ocre. Si vous voyagez dans une voiture non climatisée, mieux vaut n’entrouvrir que les fenêtres arrière, ou celles du côté opposé au sens du vent, pour limiter les dégâts.

La période la plus confortable pour voyager dans le Nord s’étent va de novembre à mars : le ciel est bleu, l’air sec, et les nuits sont plus fraîches.

