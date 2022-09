Comment se débarrasser des boutons de chaleur ?

Soulager les boutons de chaleur avec une douche tiède

Comme la chaleur et l’humidité sont les 2 principales causes de ces petits boutons rouges sur les jambes, le dos, le front et les épaules, il faut se rafraichir.

Prendre une douche tiède et rapide : Pour avoir moins chaud rapidement et stopper la transpiration, prenez une douche de 2 à 5 minutes maximum, simplement pour se rafraichir.

Si vous avez accès à une piscine, vous pouvez y faire de courtes baignades régulièrement pour faire tomber la température de votre corps et ainsi prévenir les boutons de chaleur.

Appliquer du gel d’Aloe Vera sur la peau et les boutons

Pour éviter d’avoir des boutons de chaleur et la peau très sèche, il faut bien sûr l’hydrater. Une solution hydratante et naturelle est l’Aloe Vera :

Prenez une douche tiède de quelques minutes et essuyez-vous doucement avec votre serviette de bain. Appliquez du gel d’Aloe Vera sur le corps et particulièrement au niveau des zones susceptibles d’avoir ces boutons. Répétez 2 à 3 fois par jour pour bien nourrir votre peau et éviter les démangeaisons et les boutons de chaleur.

Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir recours au gel ou à la crème de calamine pour soulager votre peau.

Du bicarbonate pour apaiser les démangeaisons de la peau

Et oui, encore une fois, le bicarbonate de soude est l’ingrédient #1 de cet autre remède de grand-mère! Voici comment utiliser ce produit naturel contre les boutons de chaleur : Mélangez de bicarbonate de soude avec de l’huile de coco dans un petit bol. Appliquez doucement ce mélange sur la peau et les boutons et laissez agir. Vous pouvez aussi simplement saupoudrez du bicarbonate sur les zones à traiter pour calmer rapidement les démangeaisons de la peau. Un bain dans lequel vous ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate peut aussi être une bonne idée contre les boutons de chaleur chez les bébés, les enfants et les adultes. Appliquer un peu d’huile de jojoba sur la peau sèche L’huile de jojoba est une autre excellente astuce pour calmer les démangeaisons de la peau et se débarrasser des boutons de chaleur naturellement. Comme cette huile renferme des propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires, elle est excellente pour apaiser la peau des démangeaisons. Appliquez l’huile sur la peau sèche et propre (en sortant d’une douche tiède). Comme cette huile pénètre rapidement dans la peau et qu’elle est peu grasse, elle est très agréable à appliquer sur la peau. Hydrater la peau naturellement avec du thé vert Une autre astuce de grand-mère contre les boutons de chaleur consiste à utiliser le pouvoir hydratant et antioxydant du thé vert. Faites infuser 1 ou 2 sachets de thé vert et laissez refroidir complètement. Versez le liquide dans une bouteille spray et vaporisez directement sur la peau Vous pouvez aussi simplement ajouter 2 sachets de thé vert dans une bouteille remplie d’eau froide pour faire votre propre spray rafraichissant et hydratant pour le visage et le corps. Idéal quand il fait beau et très chaud. Apaiser la peau avec le vinaigre de cidre Si vous faites souvent des boutons de chaleur l’été lorsqu’il fait très chaud, alors, il est important de bien déboucher les pores de la peau. Une solution naturelle consiste à utiliser du vinaigre de cidre : Appliquez tous les jours du vinaigre de cidre sur votre corps et particulièrement au niveau des zones susceptibles d’avoir ces petits boutons de chaleur. Vous pouvez remplacer le vinaigre de cidre par du jus de citron frais, mais attention à ne pas vous exposer immédiatement au soleil suite à l’application. Voici une vidéo qui explique bien comment se débarrasser et éviter les boutons de chaleur cet été :

