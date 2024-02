CONCOURS INJS SESSION 2023, LES RÉSULTATS SONT DISPONIBLES : VOICI COMMENT CONSULTER

Les attentes touchent à leur fin pour des milliers de candidats. Les résultats du concours de Professorat de collège, session 2023, de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), sont désormais accessibles en ligne. Une étape cruciale pour ces aspirants enseignants, qui attendaient avec impatience de connaître le fruit de leurs efforts et de leur détermination.

Deux options de recherche

Pour consulter les résultats, deux options s’offrent aux participants. La première consiste à effectuer une recherche en utilisant le nom de famille associé à la date de naissance. Par exemple, pour le nom “KAMBOU”, la date de naissance comme suit : “30/01/1999”.

La deuxième option implique l’utilisation du numéro de table attribué lors du concours, comme illustré par l’exemple : “2300001PC-EPS”.

Un lien direct vers les résultats est fourni pour simplifier le processus de consultation. Vous pouvez cliquer ici pour accéder aux résultats : https://concours.injsabidjan.ci/college2023/index.php?dir=f_resultat_pc

Un processus sélectif

Cette session du concours a pour rappel été ouverte au titre de l’année 2023 et offrait aux candidats la possibilité de passer un Test d’aptitude et d’Entrée à l’INJS. Le cycle de formation des Professeurs de collège, avec une option en Éducation Physique et Sportive, s’étend sur une durée de trois (3) ans.

Les conditions requises pour participer au concours étaient les suivantes : être de nationalité ivoirienne ; être âgé de 18 à 32 ans ; être titulaire du baccalauréat, toutes séries confondues, des années 2018, 2019, 2020, ou 2021, 2022 ou 2023.