COTE D’ IVOIRE: Cinq candidats pour le poste de chef du village d’Elokaté

Ossiri Assemian Florent, Nogbou Barthelemy, Atchiamon Mathurin, Akokou Hyacinthe et Djama Djama William sont les cinq noms annoncés en vue de succéder à Tchimon Denis, chef intérimaire d’Elokaté, village de la sous-préfecture de Bingerville.

Ces noms ont été révélés au cours de la cérémonie de consultation populaire le jeudi 29 décembre 2022, dans ladite localité. Contrairement à la cérémonie de remise de l’arrêté préfectoral de nomination du chef intérimaire du village d’Elokaté, Tchimon Denis qui s’est déroulée dans la convivialité le 7 janvier 2022, à la sous-préfecture de Bingerville, en présence du sous-préfet Oswald Bedia Anoh, ce ne fut pas le cas de celle de la consultation populaire.

Cette rencontre sur la place publique du village pour désigner le nouveau gardien des us et coutumes issu de la génération Tchagba s’est déroulée dans une ambiance de vives tensions. Certains après leur prise de parole étaient hués, d’autres ont failli en venir aux mains.

Les gendarmes commis à la sécurité ont dû à maintes reprises intervenir pour calmer les esprits surchauffés. Et le sous-préfet a aussi appelé au calme et à la discipline pour conduire cette séance demandée, selon lui, par la génération Tchagba.

Le sous-préfet Oswald Bedia Anoh a rassuré les uns et les autres pour s’exprimer librement sur le mode, le processus et ceux qui interviennent dans la désignation du chef du village à Elokaté.

Selon lui, il n’appartient pas à l’administration de choisir le nouveau gardien des us et coutumes. Ce fut la libre expression. Sur ce chapitre, excepté quelques divergences de points de vue sur le mode de désignation du gardien de la tradition, tous les intervenants étaient par contre d’accord que le nouveau chef ne peut pas être désigné sans la participation de la génération Tchagba.

Lorsque les chefs des catégories traditionnelles ont été invitées à désigner le nom du chef du village, au lieu de quatre chefs, ce sont 11 personnes se réclamant chefs de catégories qui se sont présentées devant le sous-préfet. Qui a demandé à chacun d’eux au fur et à mesure ainsi que le plus âgé d’entre eux de se prononcer.

L’avis du guerrier en chef Joseph Kobi et du chef intérimaire d’Elokaté Tchimon Denis a été également demandé. Ces deux personnes ont désigné Ossiri Assemian Florent comme nouveau chef d’Elokaté. Son nom a été aussi relayé dans les quatre catégories.

Toutefois, les noms des postulants Nogbou Barthelemy, Atchiamon Mathurin, Akokou Hyacinthe et Djama Djama William ont été également suggérés par d’autres chefs de catégories.

Avant de lever la séance, le sous-préfet a confié à l’auditoire qu’une enquête sera menée en vue de donner suite à ce dossier, de préserver la paix sociale et le développement local.

