Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa déclare que des individus effectuent des rituels sur la tombe de DJ Arafat.

Dans une publication sur sa page Facebook le mardi 23 mai, Debordo Leekunfa a exprimé un message émouvant à l’attention de DJ Arafat tout en faisant des révélations troublantes sur sa mort.

Il exprime sa méfiance envers les autres, déclarant qu’ils sont hypocrites et méchants. Il se sent surveillé et poursuivi. Il affirme que d’autres personnes ont contribué à diviser et à causer la mort de DJ Arafat, et qu’ils font semblant d’être concernés. Debordo Leekunfa promet de tout révéler un jour, notamment les sacrifices faits sur la tombe de DJ Arafat et les intentions inappropriées envers sa famille.

Il souligne également que les autres ont fermé les yeux de DJ Arafat tandis qu’il essayait de les ouvrir. Il affirme que les autres, contrairement à lui, ont menti et ont des motivations personnelles. Il exprime sa conviction que les autres, tôt ou tard, connaîtront leur chute, mais il ne les nomme pas.

Debordo Leekunfa appelle également tout le monde à mettre Dieu au centre de tout ce qu’ils font, car il considère que Dieu le guide dans sa vie.