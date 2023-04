Côte d’Ivoire : La chanteuse et présentatrice télé, Teeyah, quitte son mari

La chanteuse et présentatrice télé, Teeyah, est désormais une femme célibataire. En couple depuis des années avec l’agent sportif Carlo Vieira, Teeyah vient de se séparer de lui pour une raison qu’on ignore pour le moment.

Teeyah n’est plus avec le père de ses deux enfants

Les couples se font et se défont en Côte d’Ivoire. Le dernier en date vient de nos peoples et c’est le couple Teeyah et Carlo Vieira, qui défraie la chronique depuis quelques heures sur le Net.

La chanteuse ivoirienne et l’agent sportif ne regardent plus dans la même direction. La belle histoire d’amour qui a débuté entre la présentatrice télé sur NCI et l’ancien manager de la sélection nationale ivoirienne de Basket et conseiller en gestion des patrimoines pour Basketteurs professionnels, vient de s’arrêter.

Pour l’instant, on ne sait pour quelle raison les deux tourtereaux qui ont toujours été discrets dans leur relation, se sont séparés. Ils étaient loin des spotlights et des réseaux sociaux contrairement à d’autres couples de personnalités publiques.

De cette idylle de plusieurs années, sont nés deux charmants enfants dont une fille et un garçon.

Teeyah s’est révélée aux mélomanes ivoiriens dans les années 2000 avec sa parfaite collaboration musicale avec le franco-congolais, Kaysha sur le single ‘’On dit quoi?’’.

En 2004, la chanteuse sort son tout premier album intitulé ‘’Métisse’’, qui la propulse au devant de la scène européenne et caribéenne.

En 2006, elle conforte son succès sur le continent africain avec l’album ‘’Je veux vivre’’. Cette même année, elle réunit près d’un millier de personnes à Abidjan lors d’un concert mythique.

Cette œuvre discographique est distinguée comme premier prix de l’album musique de la diaspora au RTI Music Awards en 2006 et le clip vidéo a été désigné, lors de cette même cérémonie, comme clip de l’année.

En 2009, l’artiste sort l’album ”Mis à nu”. La diva ivoirienne se produit sur les scènes du monde entier. Du continent américain États-Unis, Canada en passant par les Antilles et l’Europe (France, Suisse, Espagne, Angleterre, etc.).

En 2014, elle participe au projet Femmes Fatales 4 avec Lynnsha. En attendant de revenir sur la scène avec une nouvelle production, la chanteuse joue son rôle de présentatrice télé chaque lundi à l’émission NCI Sport sur la chaîne du même nom.