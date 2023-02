Côte d’Ivoire: Le ministère du commerce en guerre contre les produits prohibés

A travers sa sous-direction de répression des fraudes, le ministère du commerce, de l’industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), a détruit, le mardi 7 février 2023, dans la commune de Koumassi à Abidjan, plus de 100 tonnes de produits frauduleux et reconditionnés dans de mauvaises conditions.

C’est en présence de la gendarmerie et des autorités administratives, que s’est déroulée l’opération de destruction au centre de la nouvelle zone industrielle de la commune de Koumassi. Les services de répression du ministère du commerce, ont procédé à la saisie de 374 sacs de riz, 72 cartons de céréales infantiles, 62 cartons de produits pharmaceutiques, 268 cartons des confiseries, six sacs de produits laitiers, 176 cartons de boissons instantanées et d’un carton de tomates concentrées. Le ministère dénombre plus de 100 tonnes de produits prohibés pour un coût évalué à plus de 100 millions de FCFA.

Tous ces produits ont été détruits pour le bien-être des populations, une initiative saluée par Koné Zimo, sous-directeur de la répression des fraudes, qui a également notifié la franche collaboration des populations riveraines. « Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba a donné des instructions fermes au service de la répression des fraudes. Tous ceux qui prendront encore des produits pour intoxiquer nos populations, croiseront nos services », a prévenu Koné Zimo.

Selon le chargé de répression du ministère du commerce, ces activités menées il y a seulement deux jours, s’étendent sur l’ensemble du territoire national. Un mois avant, le jeudi 19 janvier 2023, plusieurs produits en date d’expiration, ont été saisis dans une cour commune à Koumassi précisément dans le quartier Kankankoura, par la direction de la répression des fraudes du ministère. Ainsi, sept personnes dont le propriétaire de la cour et les commerçants desdits produits, ont été mises aux arrêts.

