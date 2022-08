Cuisine : 10 épices à connaitre et leurs utilisations￼￼

Les épices sont souvent utilisées pour donner une note spéciale à vos repas. Cependant, chacune d’elles a son utilisation. Et pour cause, elle a un rôle spécial. Découvrez dans cet article les conseils à suivre afin d’exceller dans l’utilisation de dix épices.

Les épices jouent un rôle primordial dans la préparation de nombreuses recettes. Ce sont elles qui rehaussent les saveurs et apportent de la complexité aux plats. Cependant, il en existe une multitude sur le marché. Pour vous aider dans vos choix, nous vous proposons le glossaire d’une dizaine.

La badiane (appelée aussi anis étoilé)

La badiane révèle des notes caractéristiques de réglisse, des arômes frais, généreux. Elle apporte beaucoup de raffinement en cuisine… Elle se déguste avec les desserts bien sûr, plutôt en infusion (dans de la crème, du lait). Essayez-là aussi avec les viandes : au cœur d’un poulet rôti, à côté d’un rôti de porc ou de veau à mijoter (un vrai secret de grand-mère). Pour donc réveiller son parfum, il faut écraser les graines contenues dans chaque carpelle.

La cannelle

La cannelle révèle des notes douces et chaudes, un peu envoûtantes. Elle se déguste avec les pommes, ou encore en infusion pour le vin chaud. Elle accompagne également les cuisines asiatiques, le thé, le miel, le pain d’épices, le pain perdu.

La coriandre Graines

Rien à voir avec la coriandre en feuilles. La saveur des graines de coriandre se situe entre le zeste d’orange et la sauge. Déposez quelques graines de coriandre sur des poissons grillés, des volailles, le chou, les cornichons, les marinades, et pour assaisonner les farces. Ajoutez quelques graines de coriandre pour relever vos chutneys

L’ail

Cru, haché ou pilé, l’ail n’est plus à présenter. Il aromatise couramment un très grand nombre de nos plats. Les Egyptiens élevèrent l’ail au rang de divinité; il servait de salaire et on en reproduisait l’image dans les tombes. Pour transmettre une délicate touche aillée à vos plats, frottez l’ail cru, épluchez et coupez en deux à l’intérieur des plats à salade, des plats à fondue. Pour parfumez votre huile, mettez quelques gousses d’ail légèrement écrasées. On peut aussi se servir des tiges vertes de l’ail frais et germé pour remplacer l’échalote ou la ciboulette.

Le gingembre

On adore l’arôme chaud du gingembre plein de fraîcheur et doux à la fois. Lorsqu’il est frais, il est beaucoup plus tonique. Utilisez le gingembre avec le poulet, le porc, le canard, la dinde. Du côté des poissons, saupoudrez un peu de gingembre moulé sur une papillote, des crevettes.

Le cumin

Les fleurs blanches ou rosées du cumin donnent de petites graines brunes oblongues et striées, recouvertes de petits poils, à l’odeur forte et à la saveur chaude. Les cuisines arabe, indienne et mexicaine font un grand usage du cumin. Il aromatise notamment les soupes, les légumes, les fromages, les œufs, le riz. Le cumin est un des ingrédients de base de l’assaisonnement du chili, du curry et du ras-el-hanout.

Le curcuma

Le curcuma est très doux. Ses arômes sont plein de fraîcheur. Il se marie bien avec les poissons et les volailles. Il peut être soit saupoudré, ou ajouté à des sauces crémeuses. On l’utilise aussi sur les carottes, avec le riz…

Le laurier

Le laurier produit de petites fleurs ombellées vert jaunâtre qui donnent des baies luisantes bleu noirâtre. Le laurier s’utilise entier, émietté, frais ou séché. On l’utilise avec parcimonie et très souvent une seule feuille suffit par plat.

Le safran

Comment décrire les parfums si inédits du safran ? C’est une épice douce, aux arômes enveloppants, délicats, très parfumés. On devient vite “addict” ! Utilisez-le vraiment en final sur vos plats.

Le poivre

Autre incontournable en cuisine, le poivre. Qu’il soit blanc, noir, vert ou rose, il apporte du piquant et de la chaleur aux plats. L’intensité du poivre varie d’une variété à l’autre et c’est le poivre noir qui est le plus piquant.

