Cuisine : l’astuce de grand-mère pour conserver plus longtemps du lait après ouverture

Consommé au quotidien, le lait est un aliment facilement périssable. Afin d’éviter tout gâchis alimentaire, découvrez nos conseils pour conserver le lait le plus longtemps possible.

Pour bien conserver le lait, il est conseillé de le laisser dans un endroit à température ambiante lorsqu’il est encore fermé, notamment si c’est du lait stérilisé UHT. Après ouverture du lait, il est préférable de le conserver au réfrigérateur sinon il tournera et vous ne pourrez plus le consommer.

Le lait ouvert doit être conservé entre 0°C et 4°C dans la partie la plus froide du réfrigérateur dans le haut de votre appareil. Il faut également éviter de le placer dans la porte de votre frigo et le tenir éloigné des autres aliments odorants.

Ajoutez une pincée de sel après ouverture du lait pour le conserver

Pour conserver le lait le plus longtemps possible, il existe une astuce qui va vous permettre de le consommer pendant une très longue durée. Vous éviterez de gaspiller votre produit laitier grâce à ce conseil très simple. Pour bien conserver le lait après son ouverture, vous pouvez ajouter une pincée de sel dans votre bouteille de lait. Cela permettra de doubler son temps de conservation et vous ne sentirez pas le goût du sel dans le lait.

Le sel est un antimicrobien qui peut interrompre la prolifération des bactéries. De plus, et comme relayé par nos confrères de CNEWS, le sel permet de conserver les aliments périssables comme la viande ou le poisson, en raison de sa capacité d’absorber l’humidité et la retenir.

