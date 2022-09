Cuisine : recette de frites croustillantes de pommes de terre sans huile

Grosse ou petite, farineuse ou à chair ferme, blanche, rose ou violette, la pomme de terre est sur toutes les tables. Elle peut accompagner toutes les viandes, les volailles, les poissons et il y a tellement de façons différentes de la cuisiner que nous ne sommes pas prêts à la délaisser. C’est pourquoi nous vous proposons dans cet article une recette de frites de pommes de terre sans huile.

Ingrédients

5 pommes de terre

2 blancs d’œufs

1/2 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poivre

1/2 cuillère à café de paprika

Préparation

Battez les blancs d’œufs et mélangez-les avec les épices cités plus haut (et d’autres que vous aimez particulièrement). Vous pouvez notamment rajouter du romarin ou des épices spéciales frites que vous trouverez dans n’importe quel supermarché.

Ensuite, mettez les pommes de terre coupées dans un saladier et versez les blancs d’œufs assaisonnés. Mélangez bien le tout avec vos mains.

Sortez la plaque du four, tapissez-la de papier cuisson ou sulfurisé. Placez dessus vos bâtonnets de frites. Pour la petite astuce : espacez-les pour qu’elles évitent de se coller entre elles.

Faites rentrer la plaque dans le four préchauffé à 220°C. Au bout de 10 minutes, vérifiez leur état de cuisson. Assurez-vous de les retourner pour qu’elles cuisent également de l’autre côté. Après encore 10-12 minutes, vos frites sont prêtes.

Par ailleurs, il existe une autre version, qui consiste à les faire bouillir très légèrement avant de les mettre au four. Ici encore, vous devez répéter le processus ci-dessus avec les blancs d’œufs et les épices.

Et voilà, vous détenez désormais une méthode parfaite pour faire des frites bien moelleuses et dorées sans avoir besoin de vider votre huile de cuisson !

