Dame Elizabeth, mère de dj Congélateur: « Je demande pardon à Manadja Confirmer»

Suite à la vidéo postée sur les réseaux sociaux par dj Congélateur faisant croire qu’il n’était plus disposé à travailler avec son manager, Manadja Confirmer est revenu sur son parcours avec son désormais ancien artiste et a annoncé à son tour qu’il était prêt à se séparer de dj Congélateur quel que soit le prix à payer. « Ils m’ont humilié. Mais quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre », s’est-il exprimé sur La 3.

Suite à cette mésentente mettant fin à la collaboration de ces deux acteurs du showbiz, la mère de dj Congélateur a effectué un déplacement spécial, pour demander pardon à Manadja Confirmer. « Je demande pardon à Manadja Confirmer. Je ne connais pas Tiesco le Sultan ni Lolo Beauté. Je suis à genoux, je demande pardon à Manadja de récupérer mon fils qu’il a pris sur les tables du marché de Bodokro », a déclaré, ce jeudi 2 février 2023, la génitrice de dj Congélateur sur le plateau de La 3.

« Quand je me couche le soir, à minuit la situation me réveille. J’ai moi-même vu dans quelle circonstance Confirmer Manadja a pris mon enfant et ce qu’il a réussi à faire de lui », a témoigné Dame Elizabeth. Pendant ce temps, Manadja Confirmer est déjà en train de rêver à sa nouvelle vie de Louga avec toutes ces promesses faites par des Ivoiriens et influenceurs sur les réseaux sociaux.

« Dites à Manadja Confirmer que désormais, je le prends comme mon manager général à Abidjan. Il va se charger de mes tournées en Afrique », a informé Apoutchou National sur sa page Facebook, pour ne citer que lui seul.

