Dans une récente déclaration, Didi B a révélé les véritables raisons de la séparation du groupe Kiff No Beat en Côte d’Ivoire.

Didi B, rappeur ivoirien, a récemment dévoilé les véritables raisons derrière la dissolution du groupe Kiff No Beat.

Formé en 2010, Kiff No Beat a insufflé une nouvelle énergie au rap ivoirien et a su captiver les amateurs de musique avec leurs titres entraînants. Parmi les membres du groupe, Didi B s’est distingué et est considéré comme le leader incontesté du rap made in Côte d’Ivoire.

Malgré sa notoriété grandissante, Didi B tient à assurer qu’il ne laissera pas ses camarades du groupe derrière lui et nie les rumeurs selon lesquelles il avancerait en solitaire en ignorant les autres membres. Il explique que la séparation n’est pas le fruit de différends internes, mais plutôt de l’injustice présente dans l’industrie du showbiz ivoirien et du manque de reconnaissance qu’ils ont rencontré.

Didi B souligne que le groupe restera uni et qu’il continuera à les soutenir dans leurs projets futurs.