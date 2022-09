Débarrassez-vous de vos talons secs grâce à un produit bon marché que nous avons tous dans notre cuisine

Avoir les talons fendillés c’est très pénible. Ça fait mal, ils peuvent s’accrocher et ce n’est pas très joli non plus. Bien sûr, vous voulez vous en débarrasser et avoir de jolis talons, mais c’est difficile. Pas grâce à cette astuce !

Finis les pieds comme du papier de verre !

Amidon de maïs

Parfois, la solution est si simple qu’il est difficile de croire que ça marche. C’est le cas pour cette solution contre les talons fendillés. Vous n’avez pas besoin de vous procurez des produits ou dispositifs coûteux, tant que vous disposez de ce simple ingrédient dans votre cuisine. Nous parlons de l’amidon de maïs. Cette poudre est très efficace contre les pieds secs et elle est aussi très facile à utiliser.

