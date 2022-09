Débarrassez-vous des araignées avec ces 06 astuces efficaces et redoutables

Si les araignées élisent domicile dans votre maison, vous pouvez être flatté. Et pour cause, elles ne s’installent que dans les logements sains. Même si elles nous effraient, il n’est pas nécessaire de les tuer pour s’en débarrasser. Découvrez quelques astuces efficaces pour vous débarrasser des araignées.

Si les araignées envahissent votre maison, ne vous tracassez pas avec des produits chimiques exorbitants pour les repousser ou les éliminer. Mais faites plutôt usage de ces conseils et méthodes écologiques pour vous débarrasser d’elles.

Huile essentielle de citron

Les araignées n’aiment pas du tout l’odeur que dégage le citron. Pour exploiter cet insectifuge naturel et surtout peu coûteux, on vous suggère de mélanger 1 litre d’eau avec une cuillère à soupe d’huile essentielle de citron. Une fois que vous obtiendrez votre répulsif parfumé, versez-le à l’intérieur d’un flacon pulvérisateur puis vaporisez les zones où se nichent les nuisibles. Il est à noter qu’il vaut mieux éviter les murs peints en couleur car ils peuvent s’abîmer au contact de l’acide du citron. Si par ailleurs vous n’avez pas d’huile essentielle de citron, vous pouvez opter pour du jus de citron à la place. Dans ce cas, il convient d’utiliser une grande quantité pure de cet agrume pour qu’il puisse sentir fort.

D’autres huiles essentielles comme la lavande, l’arbre à thé et la menthe sont tout aussi efficaces pour éloigner les arachnides de la maison. Ce sont d’excellentes alternatives au citron.

Le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est l’ingrédient naturel par excellence pour repousser les araignées et toutes sortes d’insectes parasites. Mélangez une part égale d’eau et de vinaigre blanc à verser dans un flacon vaporisateur puis pulvérisez-le directement sur les zones où les araignées ont tendance à s’installer. Par exemple, les endroits comme les portes, les appuis de fenêtre, les grilles de ventilation ou encore les coins des fenêtres.

Les châtaignes

Les araignées n’apprécient guère l’odeur de la châtaigne. Placez-en autour de votre maison là où les parasites se nichent et il ne sera alors plus qu’une question de temps avant qu’elles ne rebroussent chemin.

Le bois de cèdre

L’un des meilleurs répulsifs naturels que vous puissiez utiliser contre les arachnides est le bois de cèdre. Et pour cause, en l’incorporant en quantité suffisante à différents endroits de la maison, les araignées iront se nicher ailleurs. Remplissez les placards ou gardez vos habits dans un contenant rempli de cèdre et vous pouvez être sûrs qu’ils seront protégés contre les araignées. Notez aussi que le cèdre protège vos vêtements contre les mites.

La combinaison d’huile de coco et de vinaigre

Une quantité généreuse d’une combinaison de vinaigre blanc et d’huile de coco est redoutable quand il s’agit d’éloigner les araignées de chez soi. Effectuez pour cela un mélange composé d’un verre de vinaigre blanc et d’un demi-verre d’huile de noix de coco puis versez la solution dans un spray. Vous pouvez vaporiser votre répulsif naturel sur diverses zones de la maison, votre espace extérieur ou encore votre garage.

Combinaison d’huile essentielle et de liquide-vaisselle

Un autre anti-araignées naturel et efficace consiste à mélanger 5 gouttes d’huile essentielle de clous de girofle et 5 autres gouttes de savon liquide à un peu d’eau. Mélangez copieusement les ingrédients puis versez le tout dans un flacon pulvérisateur. Remuez puis vaporisez les endroits où prospèrent les araignées comme la fenêtre, la terrasse ou encore le jardin.

Au préalable, essayez la solution sur une surface cachée comme une petite partie de tissu d’ameublement avant de l’utiliser sur des zones plus étendues. En effet, les huiles sont susceptibles de tacher les surfaces.

