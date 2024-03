Décès de la Youtubeuse beauté Jessica Pettway après un cancer mal diagnostiqué

La communauté YouTube est en deuil suite au décès de Jessica Pettway, une célèbre Youtubeuse beauté comptant plus de 225 000 abonnés sur la plateforme. La jeune femme de 36 ans est tragiquement décédée des suites d’un cancer du col de l’utérus, laissant derrière elle une famille et une fanbase bouleversée.

Le 13 mars 2024, la sœur de Jessica a annoncé sa mort sur Instagram, provoquant une vague d’émotion parmi ses followers. « C’est mon anniversaire aujourd’hui, et la seule chose que je puisse souhaiter, c’est que Dieu te ramène sur cette terre. J’ai perdu ma belle grande sœur il y a 2 jours et mon cœur n’a jamais ressenti une telle douleur, » a partagé Reyni Brown sous une photo d’elle et de sa sœur. Elle se souvient d’une femme « incroyable, forte, confiante » qui laisse un vide immense derrière elle.

Selon programme-tv, Jessica Pettway avait été diagnostiquée d’un cancer du col de l’utérus de stade 3 neuf mois auparavant, après des erreurs de diagnostic initiales. En juillet 2023, elle avait courageusement partagé avec sa communauté son combat contre la maladie, révélant les difficultés rencontrées lors du diagnostic erroné de fibromes. Sa sincérité et sa force avaient profondément marqué ses abonnés, qui se sont mobilisés pour lui apporter leur soutien tout au long de son combat.

La Youtubeuse avait débuté sa chaîne en 2013, accumulant près de 450 vidéos et développant également une présence suivie sur Instagram, avec 150 000 abonnés. Elle était appréciée pour ses conseils beauté et ses partages sincères, créant un lien fort avec sa communauté.

Jessica Pettway laisse derrière elle son mari et leurs deux enfants, Kailee, 10 ans, et Zoi Lee, 3 ans. Ses abonnés et la communauté YouTube lui ont exprimé leurs condoléances et leur soutien lors de cette période difficile.