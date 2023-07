Avis d’experts de Kenny Putri Kinasih

Bachelor’s degree Nutrition · 3 années d’expérience · Indonesia

Le zeste de citron contient diverses vitamines et minéraux tels que le carton, le folate, le phosphore, le potassium et le calcium. En outre, le zeste de citron contient des antioxydants qui peuvent éloigner les radicaux libres. Cependant, les zestes de citron sont sujets à la contamination par la saleté ou les pesticides. Par conséquent, il est nécessaire de bien laver le citron avant de l’utiliser en cuisine.

Avis d’experts de Yuyu Yatagawa

Bachelor’s degree Nutrition · 1 années d’expérience · Japan

Le zeste de citron bénéficie de la présence de vitamine C, qui agit comme un antioxydant et facilite la synthèse du collagène. Cependant, les citrons sont acides et manger trop peut stimuler la sécrétion d’acide gastrique, irritant l’estomac et provoquant des brûlures d’estomac. Afficher l’original

Avis d’experts de Deidre Huysamen

Dietician – Dietetics and Clinical Nutrition Services · 7 années d’expérience · South Africa

Le zeste de citron a de nombreux avantages, y compris sa haute valeur nutritionnelle, y compris ses propriétés antioxydantes élevées, la réduction des caries buccales et l’amélioration de la santé cardiaque. Il n’y a pas d’effets secondaires du zeste de citron, ou pas qui ont été signalés jusqu’à présent. Afficher l’original

