Désodorisez votre voiture avec cette astuce de grand-mère

Il n’y a rien de plus énervant que de rouler un véhicule qui dégage des odeurs plus que désagréables, qui agressent l’odorat. Pour se débarrasser de telles effluves, optez pour cet ingrédient simple.

Au fil du temps, votre voiture peut se retrouver envahie par de drôles d’odeurs qui peuvent quelquefois être vraiment répugnantes. Se retrouver enfermé au beau milieu d’une voiture qui sent mauvais, est une expérience qui est loin d’être agréable. Avoir recours à des désodorisants industriels, notamment ces fameux arbres magiques en forme de sapin qui s’accrochent sur le rétroviseur, n’est peut-être pas la meilleure solution pour lutter contre les mauvaises odeurs. En plus de diffuser des senteurs synthétiques, ces derniers contiennent pour la plupart des substances chimiques jugées nocives pour la santé.

Pour éviter d’être exposé à ce genre de produits, mieux vaut opter pour une solution plus naturelle et économique par la même occasion. L’utilisation du marc de café peut donc être une excellente alternative afin de lutter contre les mauvaises odeurs. Pour y parvenir, rien de plus simple. Lors de la préparation de votre café, pensez à garder le marc en le laissant sécher à l’air libre. Une fois sec, munissez-vous de sachets en tulle, dans lesquels vous mettez votre marc de café. Refermez les sachets à l’aide d’un ruban et placez-les un peu partout, à l’intérieur de votre voiture. Grâce à sa double action, le marc de café pourra absorber les odeurs et parfumer l’habitacle de votre véhicule. Et pour apporter une touche de fraîcheur, vous pourrez également glisser des écorces d’agrumes (citron, orange, clémentine…), à l’intérieur de vos sachets.

