Église catholique: le pape absent du Chemin de croix du Vendredi saint pour éviter le froid

Le pape François, qui devait présider le Chemin de croix de ce Vendredi saint a été finalement été remplacé par le cardinal Angelo De Donatis, vicaire de Rome, en raison du froid intense qui a régné sur la capitale italienne ce jour-là. Encore affaibli par sa récente bronchite infectieuse, il a suivi dans la résidence Sainte-Marthe la Via Crucis, dont les méditations ont été consacrées « aux voix de la paix dans un monde en guerre »

Ce chemin de croix au Colisée, qui fut le théâtre de tant de massacres, s’est donc déroulé sans le pape François mais avec environ 20 000 fidèles qui ont bravé le froid et le vent. Une vague de froid inhabituelle pour cette période a effectivement touché la capitale italienne, avec des températures n’excédant pas 10°C en soirée.

Réfugiés

Des réfugiés, provenant notamment du Moyen-Orient, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de la péninsule balkanique, ont porté la croix et raconté, à travers les voix d’acteurs ou de journalistes, les atrocités des guerres, du terrorisme et des migrations forcées.

A la dixième station, la plus marquante de cette Via Crucis, un enfant aux épaules couvertes d’un foulard aux couleurs de l’Ukraine, a porté la croix tout au long du témoignage de la douleur de deux jeunes, l’un Ukrainien, l’autre Russe. En 2022, François, qui avait fait porter la croix à une Russe et une Ukrainienne, avait été accusé de renvoyer dos-à-dos les belligérants. Mais le souverain pontife a tenu à confirmer la ligne diplomatique du Saint-Siège qui vise à faciliter le dialogue entre la Russie et l’Ukraine, pour reprendre le chemin de la paix.

Tradition

En fin d’après-midi, le jésuite argentin, âgé de 86 ans, a toutefois présidé comme prévu l’office de la Passion à la basilique Saint-Pierre. Depuis son élection en 2013, le pape François avait jusqu’ici toujours participé au Chemin de croix, un temps fort de la Semaine sainte qui fait revivre le calvaire du Christ, de sa condamnation à mort à sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau, selon la tradition chrétienne.