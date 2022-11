Entrepreneuriat féminin : La Coalition des organisations unies va réunir 400 femmes à Abidjan

Les femmes entrepreneures, celles en phase de reconversion vers l’entrepreneuriat et les femmes membres des associations féminines, au nombre de 400, seront réunies du 22 au 25 novembre 2022, dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat féminin.

L’annonce a été faite le jeudi 17 novembre 2022, au Plateau, lors d’une conférence de presse animée par les organisateurs. A savoir la Coalition des organisations unies, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-Ci), et la Confédération générale des entreprises de Côte d’ivoire (Cgeci) et la Fédération ivoirienne des Petites et moyennes entreprises (Pme).

Selon la présidente du conseil d’administration (Pca) du haut conseil des femmes chefs d’entreprise par ailleurs, présidente de la Coalition des organisations unies, Désirée Djomand, au cours de ce rendez-vous dédié à l’entrepreneuriat féminin, il s’agira d’accompagner les femmes qui ne maîtrisent pas toujours les codes.

« Nous voulons être structurées et avancer ensemble. Ces trois jours vont se tisser avec les femmes de tous les profils. D’une manière générale, on fait nos classes à la Chambre de commerce et d’industrie. Le 25 novembre, on insiste sur l’entrepreneuriat et le leadership féminin. Vous ne pouvez pas être dans l’entrepreneuriat, parler d’autonomisation si vous ne disposez pas des compétences nécessaires pour vous hisser plus haut. Donc, c’est une semaine très complexe qui a été pensée par nos deux institutions. Parce qu’au-delà du rendez-vous annuel, il y a des activités que nous allons mener pour entretenir tout ce projet d’assistanat et d’accompagnement dédié à la création et au développement du business », a informé la Pca.

Pour sa part, la présidente du Haut conseil des femmes chefs d’entreprise,par ailleurs présidente du comité d’organisation (Pco) de ce rendez-vous, Valérie N’Takpé Seri, a fait savoir qu’il sera question, pendant ces trois jours, de donner l’opportunité aux femmes de tisser un réseau.

A travers des panels, des moments d’échanges et de partage d’expériences pour que chacune de ces femmes se retrouve. « Des thématiques liées à la problématique de l’entrepreneuriat et le leader féminin, sur la formalisation des business, l’initiation à l’entrepreneuriat sont prévus », a-t-elle annoncé.

La représentante de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), Kadja Anasthasie, a assuré du soutien du patronat ivoirien à accompagner cette initiative. Au nom du président de la Cci-Ci, Siaka Coulibaly, conseiller technique, s’est inscrit dans cette dynamique d’être aux côtés de ces femmes. Car selon lui, leur contribution est déterminante pour la croissance économique du pays.

