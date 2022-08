Facture d’électricité : 3 appareils à absolument débrancher le soir pour faire des économies￼

Adopter les bons gestes peut en effet faire la différence et aider à minimiser vos dépenses. c’est l’effort de la recherche d’AbidjanTv.net ce jour pour tout le monde.

Certains appareils sont plus gourmands en énergie que d’autres. Si vous espérez réduire votre facture d’électricité, débrancher ces 3 appareils le soir venu suffit pour changer la donne.

N’oubliez SURTOUT PAS de débrancher ces 3 appareils le soir venu.

N’oubliez pas de retirer la prise sinon le compteur continuera de tourner et cela se fera ressentir sur votre facture d’électricité.

Les experts vous recommandent vivement de débrancher systématiquement le téléviseur plasma avant de vous coucher. C’est selon les spécialistes, l’appareil qui consomme le plus d’énergie à la maison.

Gardez en tête que même si votre télé est éteinte, elle continue de consommer de l’électricité. L’ordinateur fixe consomme également énormément d’électricité.

Pour alléger la facture, troquez-le contre un ordinateur portable. Mais, même pour ce dernier, pensez à retirer le câble quotidiennement. Faites la même chose avec votre téléphone portable, pour faire baisser la facture.

Un congélateur qui fonctionne 24h/24 est aussi, très énergivore. Selon le volume, sa classe énergétique et le type de modèle, il peut consommer de 100 à 500 kWh par an.

Pour éviter une surconsommation, il serait dans la mesure du possible, préférable de le débrancher plus souvent et de conserver les aliments dans le freezer du réfrigérateur.

Quatre autres appareils consomment également beaucoup d’énergie. Ne les branchez qu’en cas de besoin.

1- Le climatiseur central

6 % de la consommation d’énergie d’un ménage moyen est consacrée, selon Energy.gov, au refroidissement de la maison.

2- Le chauffe-eau électrique

Faites en sorte de mieux contrôler l’utilisation de votre chauffe-eau électrique afin de faire quelques économies d’énergie.

3- Les appareils de chauffage

Les appareils de chauffage autonomes s’avèrent être de gros consommateurs d’énergie. A chaque heure d’utilisation, ils peuvent faire augmenter votre facture jusqu’à 50 % !

Attention, ce n’est pas parce que l’appareil est plus petit qu’il consommera forcément moins que les grands. Pour fonctionner de manière optimale, ces appareils de chauffage utilisent beaucoup de puissance.

4- Le lave-vaisselle

Selon l’utilisation, le type et la taille de votre appareil, le « lave-vaisselle produit en moyenne plus de 1 000 watts d’énergie par heure ». Il consomme déjà beaucoup d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé, et cette quantité augmente considérablement lorsqu’il fonctionne.

Sans compter que son fonctionnement nécessite le recours au chauffe-eau. Ce qui augmente votre facture d’électricité.

