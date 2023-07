Avis d’experts de María F. Carzon

Bachelor degree in Human Nutrition · 4 années d’expérience · Argentina

Le noyau d’avocat peut être consommé. Les preuves scientifiques montrent qu’il a des propriétés antioxydantes qui réduisent l’hypertension, l’inflammation, le diabète et le cholestérol. Pour sa consommation, il est nécessaire de le couper au milieu et de le diviser en petits morceaux. Il est généralement consommé dans les smoothies en raison de son goût amer

Dietician – Dietetics and Clinical Nutrition Services · 7 années d’expérience · South Africa

Le noyau d’avocat peut effectivement être consommé. Il est riche en antioxydants et en nombreux autres nutriments. Il est cependant essentiel que celle-ci ne soit pas consommée en excès autant que d’autres graines, elle contient du cyanure. Afficher l’original

Avis d’experts de Ledyan Ledyan

Master’s degree Medicinal plants and functional food/Bachelor’s degree Nutrition · 4 années d’expérience · Indonesia

Le noyau d’avocat est en fait bon pour la santé car il contient des antioxydants, des fibres et des acides gras qui peuvent surmonter un certain nombre de problèmes de santé. On sait que les graines contiennent des antioxydants, des acides gras, des fibres alimentaires, des glucides et une petite quantité de protéines. Sur la base de ce contenu nutritionnel, certains des potentiels des graines d’avocat pour la santé comprennent la réduction du mauvais cholestérol, les antidiabétiques et la réduction de la pression artérielle. Bien que la recherche montre beaucoup de potentiel pour la santé, il y a encore des préoccupations quant à savoir si la fosse est sûre pour être consommée. La recherche existante en est encore à ses débuts et se limite aux animaux. Les composés de la fosse sont également soupçonnés d’être capables d’inhiber la trypsine (enzyme digestive) et de sécréter des glycosides cyanogènes nocifs pour l’organisme. Les glycosides cyanogènes sont des composés présents dans les aliments qui sont potentiellement très toxiques car ils peuvent se décomposer et dégager du cyanure d’hydrogène. En outre, il existe des fosses endommagées possibles qui peuvent provoquer une accumulation de graisse dans le foie humain. Jusqu’à présent, certains pays ont fait les graines de ce fruit comme une médecine alternative. Cependant, il n’est pas entièrement recommandé pour la consommation. Il est préférable de consulter un médecin avant de le consommer, surtout si vous avez certains problèmes de santé