Festival des fanfares: Le Maire décline la participation de la fanfare municipale

Prévue du vendredi 17 au dimanche 19 février 2023, la première édition du festival des fanfares de Tiassalé (FEFAT) pourrait se dérouler sans la participation de la fanfare municipale.

Promouvoir la cohésion sociale, consolider la paix entre les peuples, les communautés et valoriser la ville de Tiassalé et au delà, les autres communes de la région de l’Agneby-Tiassa. Tel est l’objectif de la structure Wilfried-Kof Organisation, initiatrice du Festival des Fanfares de Tiassalé. Pendant trois jours, du vendredi 17 au dimanche 19 février 2023, plus de 15 groupes de fanfares issus d’horizons divers seront en spectacle.

« En tant que la première structure à y avoir pensé, l’initiative de créer cette compétition inédite vise à faire la promotion de la musique fanfare. Et nous pensons que la faire passer d’une simple musique à un festival, peut contribuer à cela », confie son commissaire général, Wilfried Koffi. En plus du festival qui donnera lieu à des maquis et restaurants géants avec un ballet artistique de plusieurs groupes de fanfares présents et un concours de la meilleure Fanfare, trois (03) autres actions majeures meubleront l’évènement.

Il s’agit d’une action sociale qui portera sur le revêtement des murs de la clôture de l’école primaire publique de Tiassalekro EPP Quartier et de la rotonde (salle de réunion dudit village); d’une campagne de dépistage du diabète, de l’hypertension et du surpoids; et d’une conférence publique sur le thème : ‘’Musique Fanfare, musique d’utilité publique?’’. A travers cet événement consacré spécialement à la promotion de la musique fanfare, les responsables du FEFAT entendent stimuler à leur niveau, le décollage du moteur économique de Tiassalé, en impactant les activités des réceptifs hôteliers, du tourisme et des transports.

Les équipes engagées à cette première édition du concours auront deux morceaux imposés, notamment “L’Abidjanaise” et “Merci Houphouët Boigny” (Ndlr: ode à Félix Houphouët-Boigny, Premier Président de Côte d’Ivoire); ce, en plus d’autres prestations au choix.

Malheureusement, la fanfare municipale de Tiassalé, invitée par les organisateurs du FEFAT, sera absente à cette grand-messe de la fanfare. Dans un courrier signé du Maire Assalé Tiémoko, en date du 06 février 2023, le premier magistrat de la commune fait état d’un ‘’calendrier très tenu à cette date’’ de la fanfare municipale. Ce qui compromet sa participation à ce festival dont il dit présager ‘’plein succès’’. Un coup dur pour Wilfried Koffi et son équipe qui demeurent cependant confiants quant au bon déroulement de l’évènement.

