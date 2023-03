Jeux traditionnels en milieu scolaire : Le lycée municipal d’Abobo lauréat du Prix Siandou Fofana du fair-play!

L’Institut national de la jeunesse et des sports a été l’arène, le samedi 11 mars, du concours scolaire des jeux authentiques du terroir initié par la Direction générale des Loisirs du Ministère du Tourisme.

Le palmarès de la compétition inter-clubs scolaires de jeux traditionnels qui s’est déroulée, le samedi 11 mars, à l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) d’Abidjan-Marcory a donné les lauréats suivants par jeu:

“Fohr” (jeu de spirale de la région du Gontougo): Lycée Vincent le Leader de Yopougon; “Wèrè” (jeu de rapidité et d’esquive de la région du Hambol): Groupe scolaire Abraham Ayebi d’Abobo; “Namboltchan” (jeu de force de la région du Poro): Groupe scolaire Les Falaises d’Abobo; “Assoa” (jeu de lancer de touffes de la région de la Mé): Lycée moderne 2 d’Abobo; Prix du fair-play Siandou Fofana : Lycée municipal d’Abobo.

Au total, le tournoi des clubs des jeux traditionnels des lycées et collèges a été un véritable succès et permis au public d’apprécier la dextérité des élèves et augure de l’atteinte des objectifs de la valorisation et de la promotion des loisirs endogènes dans le champ scolaire ivoirien, assignés par le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, à la Direction générale des Loisirs via sa Direction de la Valorisation, de la Formation et de la Promotion des Jeux Traditionnels (initiatrice du projet).

C’est en tout cas le satisfecit exprimé à l’issue de cette compétition par Mme Isabelle Anoh, Directrice générale des Loisirs, à Pr Emmanuel Gala Bi Tizié, le premier responsable de la Direction susmentionnée et ses équipes. Aussi, a-t-elle relevé que ce projet visant à créer une saine émulation en milieu scolaire autour des jeux traditionnels, la compétition a démontré que les jeux traditionnels sont un creuset de socialisation indéniable et qu’ils mettent en exergue les valeurs de respect des règles édictées et de l’adversaire, du fair-play et aiguise la quête de l’excellence.

A maints égards, au regard de la typologie les loisirs, les jeux traditionnels sont un concentré des loisirs physiques et sportifs; socio-éducatifs, communautaires et culturels. Dans cette veine, Mme Anoh, rappelant que, si ce sont au total 10 clubs qui ont été créés depuis l’année scolaire 2020-2021 à aujourd’hui, l’objectif à long terme, pour le Ministère du Tourisme est d’implanter progressivement les clubs de jeux traditionnels dans tous les établissements scolaires sur l’ensemble du territoire national. Et que 10 nouveaux clubs seront installés pour l’année scolaire en cours, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.

Des allocutions croisées de la Directrice générale des Loisirs et du Directeur de la Valorisation, de la Formation et de la Promotion des Jeux Traditionnels, l’on retient que la valorisation des jeux traditionnels en milieu scolaire s’inscrit dans un vaste programme de promotion des valeurs endogènes de notre pays initié depuis 2017. Et qu’une étude socio-anthropologique sur lesdits jeux dans les différentes régions du pays, a permis de répertorier plus de 500. En outre, aux fins d’une promotion optimale, un camp de loisirs en faveur des jeunes, un concours national puis le premier Festival national des jeux traditionnels ont été organisés en 2022.

Comments

comments