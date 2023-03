JIF 2023/Gagnoa : Les femmes du Gôh reconnaissantes à Kamaté Issiaka

En marge de la Journée internationale des droits de la femme, une cérémonie d’hommage aux femmes a été organisée à la place du jardin sans fleurs de Gagnoa le 19 mars 2023, sous le parrainage de Kamaté Issiaka. La rencontre a servi de prétexte aux femmes pour rendre un hommage au parrain à travers des témoignages sur ses nombreuses actions en faveur de l’autonomisation des femmes de la région.

Camara Alaman, porte-parole de l’Association des femmes battantes, a loué les qualités humaines du parrain et sa disponibilité pour tout ce qui touche aux femmes du département de Gagnoa. Elle a aussi rappelé l’importance de célébrer les femmes et de reconnaître leur contribution à la société, tout en soulignant les défis auxquels elles sont confrontées dans le monde d’aujourd’hui.

A sa suite, les porte-parole des associations des femmes, et des communautés catholiques et évangéliques ont abondé dans le sens en énumérant les actes posés par Kamaté Issiaka, non seulement à l’endroit des femmes mais aussi à l’endroit des orphelins et personnes vulnérables.

Notamment, la réhabilitation et la mise à disposition d’un terrain pour la construction des nouveaux locaux du Centre pour enfants en situation de handicap Rach de Gagnoa, la prise en charge entière de la scolarité des pensionnaires d’orphelinats et les nombreux fonds mis à la disposition des associations des femmes pour leur permettre de mettre sur pied des activités génératrices de revenu.

Kamaté Issiaka, à son tour, a apprécié à sa juste valeur l’estime que les femmes du Gôh lui portent. Il s’est engagé à continuer de les soutenir et de tout mettre en œuvre afin que toutes les couches défavorisées de Gagnoa bénéficient d’une aide pour mettre sur pied une activité génératrice de revenu.

Il a terminé en rappelant l’importance de poursuivre la lutte pour l’égalité des sexes. A cet effet, il a lancé un appel aux cadres et opérateurs économiques de Gagnoa afin qu’ils agissent en faveur de l’autonomisation des femmes.

Plusieurs femmes ont été honorées à l’occasion de cette célébration. Certaines ont reçu des pagnes, bouteilles de Gaz, ustensiles de cuisines et de nombreux autres lots.

Des performances artistiques ont également marqué l’événement avec des chansons, des danses et des défilés mettant en lumière la force, la résilience et la créativité des femmes, mais aussi leur disponibilité à accompagner monsieur Kamaté Issiaka dans toutes ses entreprises.